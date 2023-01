﻿Alles rund ums Rad in Rostock: E-Bikes werden immer hochwertiger

Auf der Messe „Fahrrad und Reisen“ in Rostock wurde am Wochenende eines klar: E-Bikes werden immer hochwertiger und teurer. Trotzdem geht es auch noch ohne Motor.

Rostock. Es klingelt in der Hansemesse – alle paar Minuten. Darauf folgt Jubel und Klatschen. Jedes Mal, wenn am Stand von Little John Bikes ein E-Bike verkauft wurde, ertönt das gleiche Prozedere. Denn von Freitag bis Sonntag dreht sich in der Messehalle alles rund ums Fahrrad – und zwar fast ausschließlich ums Elektrofahrrad. Die Messe „Fahrrad und Reisen“ fand nach zwei Jahren Pause wieder statt.

Ein Trend stellte sich an den drei Tagen als unübersehbar heraus: Die meisten Radler interessieren sich vor allem für E-Bikes. Tobias Doege, regionaler Verkaufsleiter für Mecklenburg-Vorpommern bei Little John Bikes, präzisiert: „Der Trend geht zu E-Mountainbikes. Die Leute wollen sportlich unterwegs sein, aber Steigungen dennoch bequem hochkommen.“ Gefragt seien auch die „SUVs“ unter den E-Mountainbikes. Das sind Mountainbikes, die unter anderem mit Gepäckträger und Schutzblechen ausgestattet sind. Doege weiter: „Die E-Bikes müssen immer sportiver werden. Dieser Trend nimmt seit ein paar Monaten extrem zu. Viele Leute kaufen kaufen inzwischen sehr hochwertige Räder.“ Ein gutes E-Bike bekommt man laut Tobias Doege ab etwa 2500 Euro. Nach oben gibt es fast keine Grenzen.

Bambus-Räder so gut wie Aluminium

Am Stand nebenan hat Harry Krieg, Betriebsleiter bei Brandt Bikes aus Lütten Klein, ein Rad für rund 11 000 Euro stehen. Wer kauft, bekommt Messerabatt. Der Hingucker bei ihm sind allerdings Räder, deren Rahmen aus Bambus gefertigt sind. Die Räder sind handgefertigt und kommen aus Kiel und Ghana, mit dem Verkauf werden soziale Projekte in dem afrikanischen Land unterstützt. Vom Material Bambus ist Radexperte Harry Krieg überzeugt: „Bambus ist bei diesen Rädern in der Wertigkeit von Alurahmen nicht zu unterscheiden“, sagt er. Es sei zudem ein ganz anderes, besonderes Fahrgefühl.

Trotz des kaum zu bremsenden E-Bike-Trends freuen sich allerdings viele Menschen am Stand von Brandt Bikes, weil dort auch noch Räder ohne Motor angeboten werden. Ein paar Modelle lassen sich eben auch noch allein durch Muskelkraft bewegen. Die Bambus-Räder von My Boo Bikes gibt es mit und ohne Akku.

Tobias Doege von Little John Bikes präsentiert ein SUV: ein E-Mountainbike mit Gepäckträger und Schutzblech. © Quelle: Ove Arscholl

Kaum noch Lieferengpässe bei Ersatzteilen

„Bei uns steht zudem der Service vor allem im Vordergrund“, erklärt Harry Krieg. „Wir haben im Geschäft im Warnowpark in Lütten Klein sieben Mitarbeiter, davon arbeiten fünf in der Werkstatt.“ Zur „Fahrrad und Reisen“-Messe kommt er mit seinem Team auch immer gern. „Der Umgang unter den einzelnen Händlern hier ist fair.“ Jeder habe sein eigenes Portfolio.

Eine gute Nachricht für Fahrradfahrer außerdem: Die Lieferengpässe, die sich während der Corona-Pandemie entwickelt haben, haben sich inzwischen wieder entspannt. „Standardersatzteile wie Ketten oder Schaltzüge gibt es wieder recht problemlos“, berichtet Tobias Doege von Little John Bikes.

Es geht auch ohne Räder

Axel Lange vom Paddelcenter Rostock ist unter anderem mit aufblasbaren Booten auf der Messe. © Quelle: Ove Arscholl

Weil es bei der Messe „Fahrrad und Reisen“ zwar hauptsächlich, aber nicht nur um das Gefährt auf zwei Rädern geht, ist auch Axel Lange immer wieder dabei. An seinem Stand geht es nämlich ganz ohne Räder. Dort dreht sich alles um den Spaß auf dem Wasser, und zwar im Kajak. Lange setze bei den Messebesuchern vor allem auf den Überraschungseffekt. „Die meisten erwarten uns hier nicht“, sagt er, freut sich aber über viele Interessierte an seinem Stand. Aufgebaut hat er mehrere Kajaks, ein beheizbares Zelt und gemütliche Campingmöbel. „Für viele ist das Paddeln ein Ausgleich zum Fahrradfahren.

Carsten Klemp und Tochter Lena (9) aus Ribnitz-Damgarten sitzen Probe in einem Aufblas-Kajak „Scubi 2XL“. © Quelle: Ove Arscholl

Carsten Klemp ist mit seiner Familie vorbeigekommen und gleich am Halleneingang bei den Kajaks von Axel Lange hängengeblieben. Die Familie aus Ribnitz-Damgarten geht viel Campen, ist auf Festivals unterwegs und überhaupt naturverbunden. Die Kajaks werden gleich einmal ausgetestet. Probesitzen ist auch in der Halle möglich. Axel Lange empfiehlt seinen Kunden aber generell eine Probefahrt im Wasser. Das können Interessierte im Paddelcenter im Rostocker Stadthafen machen – direkt auf der Warnow.