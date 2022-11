﻿Alte Kaufhalle in Rostock-Lichtenhagen wird abgerissen: So soll es mit dem Grundstück weitergehen

Lange haben die Anwohner des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen darauf gewartet: Die alte Kaufhalle am Brink wird abgerissen. An ihrer Stelle sollen zukünftig zwei Neubauten stehen. Die Arbeiten beginnen Anfang 2023. Welche Pläne der Investor verfolgt und wann das Projekt fertiggestellt sein soll

Die alte Kaufhalle in Rostock-Lichtenhagen soll abgerissen werden. Die Außenarbeiten beginnen Anfang 2023.

Rostock. Die alte Kaufhalle im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen: Sie ist den Anwohnern schon seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Die Zeiten, in denen das Gebäude rege genutzt wurde, sind längst vorbei. Stattdessen herrscht gähnende Leere vor dem mittlerweile umzäunten Haus. Die Wände sind beschmiert, Fenster zerbrochen. „Das ist wirklich kein schöner Anblick mehr“, merkt Manuela Wollner an, als sie am Dienstagmorgen mit ihrem Sohn den Lichtenhäger Brink entlangspaziert.

Fast täglich kommt die 34-Jährige auf dem Heimweg hier vorbei. Wie viele andere Bürger auch wünschte sie, dass die Fläche aufgewertet werde. „Mit diesem Anblick vor unserer Haustür müssen wir schon viel zu lange leben“, sagt sie bestimmt. Ein anderer Passant pflichtet ihr bei: „Alle reden davon, dass der Stadtteil wohnlicher werden soll. Das wäre doch der ideale Ort, um etwas Leben ins Viertel zu bringen“, findet Michael Schneller.

Neue Wohnungen auf dem Lichtenhäger Brink

Eine Vision, die auch Frank Streeck verfolgt. Mit seiner Firma „FY One“ hat er das Grundstück an der Ratzeburger Straße gekauft. Anstelle der alten Markthalle möchte er zwei nebeneinanderliegende Neubauten platzieren. Das Gebäudeensemble solle sich nicht nur optisch gut in die vorhandene Nachbarschaft einfügen, es soll zudem auch einen Mehrwert für die Menschen bieten. „Wir haben ein Potpourri an verschiedenen Elementen geplant“, verrät der Investor vorab.

Anstelle der alten Kaufhalle sollen zukünftig zwei Neubauten am Lichtenhäger Brink stehen. © Quelle: FY ONE GmbH

Demnach sollen in den Obergeschossen mehrere Wohnungen entstehen. Wie viele genau und wie groß diese sein werden, das vermag er noch nicht zu sagen. „Wir eruieren aktuell, welche Wohnform an dieser Stelle am passendsten ist. Die Details klären wir im Anschluss.“ Möglich wäre eine Mischung aus einfachen Mietwohnungen und betreutem Wohnen. Die Eröffnung einer Tagespflege sei ebenfalls eine Option.

Ein Begegnungscafé für Lichtenhagen?

Darüber hinaus könne sich Streeck vorstellen, zusätzlich ein Begegnungscafé sowie einen kleinen Supermarkt im Untergeschoss einziehen zu lassen. „Das sind aber alles erst einmal nur Ideen. Die Abstimmungsprozesse mit der Stadt, möglichen Trägern und dem Architekten laufen noch.“ Den Bauantrag wolle man Anfang des kommenden Jahres einreichen. „Dann wissen wir mehr.“

Etwa zur selben Zeit soll auch der Abriss der Ruine erfolgen. Die Vorbereitungen dafür sind bereits getroffen. „Wir wollen, so schnell es geht, loslegen und die kalte Jahreszeit nutzen.“ Im Inneren des eingeschossigen Gebäudes seien sämtliche Dämmmaterialien entfernt worden. „Wir haben alles entkernt“, führt Streeck weiter fort. Die Fertigstellung der Neubauten sei für Ende 2024 angedacht. „Wir hoffen natürlich, dass wir zügig vorankommen.“

Rostocker froh über Maßnahme im Viertel

Bis dahin sei aber noch viel zu tun. So müsse beispielsweise die Finanzierung sichergestellt und auch das äußere Erscheinungsbild müsse genauer ausgearbeitet werden. Doch einige Faktoren stünden jetzt schon fest. Darunter die Höhe der beiden Gebäude. Die werde sich nämlich nicht nach den umliegenden Wohnblöcken, sondern nach dem weitaus flacheren „Nordlicht“ richten. „Wir werden nur etwas drüberliegen.“

Außerdem sei angedacht, für beide Häuser eine Dachbegrünung anzulegen. Alles Weitere werde in den nächsten Wochen und Monaten ausgearbeitet. „Wir möchten, dass sich die Neubauten gut in die Umgebung einfügen und eine angenehme Atmosphäre schaffen.“

Das freut die Anwohner sehr. Vor einiger Zeit schon habe Wolfgang Drosse davon Wind bekommen, dass die alte Kaufhalle weichen soll. „Ich hielt es für ein Gerücht, doch jetzt scheint es ja doch an die Umsetzung zu gehen“, berichtet der 56-Jährige. „Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Es kann nur schöner werden“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht.