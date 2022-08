Rund um den Alten Markt in der Östlichen Altstadt in Rostock wachsen wilde Gräser und Pflanzen aktuell unkontrolliert – zum Ärger einiger Anwohner und Besucher.

Rostock. Ärger über Wildwuchs am Alten Markt in der Östlichen Altstadt: Einigen Anwohnern und Besuchern ist dieser ein Dorn im Auge. OZ-Leserin Heike Schwabenthal spricht von einem „traurigen Anblick“. „Ich kann nur spekulieren, wie wohl die Städte in Zukunft aussehen, wenn wir unseren Kindern so einen Anblick zumuten“, sagt die Rentnerin. Sie regt an, dass Eltern und Kinder der anliegenden Grundschule sich des Problems annehmen. Es sei eine gute Gelegenheit, um Zusammenhalt und Sozialkompetenzen zu stärken.

Für Thomas Wollenberg, Geschäftsführer eines Ladens für Büromaschinen am Alten Markt, ist der Wildwuchs ein Dorn im Auge. „Ich habe nichts gegen Begrünung, aber da gehört sie einfach nicht hin.“ Er sieht es nicht ein, 200 Euro pro Jahr an die Stadt für die Instandhaltung der Grünflächen zu zahlen, nur damit diese sich des Problems nicht annimmt.