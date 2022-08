﻿Alternative fürs Warnemünder Restaurant: Picknicken im Küstenwald

In Warnemünde gibt es zahlreiche tolle Restaurants. Aber bei der größten Sommerhitze möchte man ja vielleicht nicht mit so vielen Menschen zusammensitzen. Unser Tipp: Wie wäre es mit einem Picknick im Schatten der Bäume?

Rostock. Bei diesem herrlichen Sommerwetter bietet sich ein schönes Picknick mit der ganzen Familie an. In Warnemünde gibt es alle Zutaten zu kaufen und das Ostseebad bietet auch viele schöne Plätzchen, an denen man seine Decke ausbreiten kann.

In der Tageshitze empfiehlt sich vielleicht am ehesten der Küstenwald. Dort spenden die Bäume Schatten und es wird auch tagsüber nicht so unerträglich heiß. Wenn es dann gegen Abend etwas milder wird, ist auch ein Picknick am Strand als Abendbrotersatz herrlich.