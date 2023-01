﻿Altes Silo im Rostocker Stadthafen wird modernisiert: Wie es im Inneren aussieht und was geplant ist

Das Silo 1 am Stadthafen gehört zu den Wahrzeichen der Rostocker Silhouette. Nun wird darin gebaut. Wo bis 1992 Getreide lagerte, sollen bald Büros, Läden und ein Restaurant einziehen. Was das Unternehmen Eno-Energy genau vorhat und wieso die Baustelle nicht ungefährlich ist.

Rostock. Fetzen von alten Plakaten, Graffiti mit Getränkepreisen: Im Inneren des Silo 2 am Stadthafen finden sich noch Reste illegaler Partys. Aber auch jede Menge Löcher in den Böden, Wänden und Decken. Sie sind Zeugnisse der früheren Nutzung des historischen Gebäudes. 1938 errichtet, diente das kleinste der fünf Silos im Rostocker Stadthafen bis 1992 der Getreidelagerung.

Ulf Kristen kommt ins Schwärmen, wenn er von der historischen Bauweise spricht. „Nach 53 Jahren Nutzung und gut 30 Jahren Leerstand hat das Gebäude kaum Setzungserscheinungen, es gibt gerade mal einen Riss. Die Substanz scheint also sehr gut zu sein.“ Zudem wäre das Silo, das auf 450 Holzpfählen gegründet wurde, komplett unterkellert und dicht – und das bei der Lage direkt an der Warnow.

So soll das Silo 1 nach der Sanierung aussehen. Eigentümer und Bauherr, die Firma Eno-Energy von Karsten Porm, wird in den alten Speicher einziehen. © Quelle: PMR Projektmanagement Rostock

Dennoch stellt das Gebäude den Rostocker vor große Herausforderungen. Kristen ist nämlich im Auftrag der Firma PMR für die Planung der Sanierung und Revitalisierung des Silos verantwortlich. Bis Anfang 2025 sollen in dem alten Speicher neue Büroräume sowie Platz für Gewerbe und Gastronomie entstehen.

Herausforderungen in Rostock: 18 Meter ohne Zwischendecken

Eigentümer und Bauherr ist das Unternehmen Eno-Energy. „Wenn wir auf einen Neubau gesetzt hätten, wären wir nicht nur finanziell günstiger, sondern vor allem zeitlich viel schneller gewesen“, sagt der Projektverantwortliche Thomas Franke. Eno-Energy-Chef Karsten Porm sei es aber ein Herzensanliegen gewesen, den alten Speicher in seiner historischen Ansicht für die Zukunft zu bewahren. Und das nicht nur, weil das Unternehmen nach Fertigstellung selbst dort einziehen will.

Das Innere des alten Silos ist für die Baufirmen eine Herausforderung. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Unter anderem wegen Abstimmungen mit der Denkmalbehörde hätten die Vorarbeiten sehr lange gedauert. Am Montag wurde der Bau nun aber endlich offiziell gestartet. Gut anderthalb Jahre werden allein für den Rohbau benötigt. Warum der so lange dauert, wird bei einem Blick ins Gebäude klar. „Wir haben hier allein zwölf riesige Silokammern – drei neben- und vier hintereinander –, die gut 18 Meter hoch sind. In diesem Teil des Silos gibt es also nicht eine einzige Decke“, erklärt Ulf Kristen.

Baufirmen stammen aus der Region

Die größte Herausforderung für die lokalen Baufirmen sei es deshalb, so vorzugehen, dass das Gebäude zwar entkernt und für die künftige Nutzung verändert wird, dabei aber nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. „Wir haben einen Bauablaufplan vom Statiker, der ganz genau vorgibt, in welchen Schritten wir vorgehen müssen“, sagt Olaf Baaske von der Firma Groth-Bau, die für den Rohbau zuständig ist.

Eno-Energy verwandelt ein altes Silo in ein modernes Bürogebäude (v. l.): Olaf Baaske von Groth-Bau, Thomas Franke von Eno-Energy und Planer Ulf Kristen von PMR. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Möglich, dass in den kommenden Monaten auch noch einige Überraschungen auftauchen. „Es gibt nämlich noch kleinere Silokammern, in die wir bisher gar nicht reingekommen sind“, berichtet Ulf Kristen. Für ihn sei deshalb gut, dass sich der Sitz seiner Firma und die Baustelle nur rund 100 Meter auseinanderliegen – kurze Wege erleichtern die Absprachen. Das gelte auch für den Kontakt zu den Baufirmen, die alle bis auf den Statiker und den Akustiker für den Schallschutz aus der Region stammen.

Versorgung komplett ohne Gas und Fernwärme

Als grünes Energieunternehmen setzt Eno-Energy natürlich auch bei der Versorgung des Silo auf neueste Technik. Bisher hat der alte Speicher noch nicht mal eine Wärmedämmung. Künftig soll mittels Wärmepumpe geheizt werden. „Denn wir wollen in dem Gebäude komplett auf Gas und Fernwärme verzichten“, sagt Planer Ulf Kirsten. In Richtung der Straße Am Strande soll das Dach auch noch Photovoltaik bekommen, um möglichst viel Strom selbst zu erzeugen.

Blick in die riesigen Silokammern: Vier davon liegen hintereinander, alle sind 18 Meter hoch. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Der zukünftige Zugang zum Gebäude soll von der Wasserseite aus erfolgen und nicht nur repräsentativ, sondern auch nutzbar sein. „Wir planen einen großen Treppenbereich, der auch zu den Läden und zur Gastronomie führt“, so Ulf Kristen. Er könne sich vorstellen, dass das Gebäude nach der Fertigstellung nicht nur den Bauherren und Eigentümer, sondern auch den Rest der Stadt stolz macht.

Hans-Joachim Hasse freut sich schon jetzt über das Engagement des Unternehmens Eno-Energy bei der Wahrung historischer Bausubstanz. „Die Silos 1 bis 5 spielen eine wesentliche Rolle für die maritime Meile des Rostocker Stadthafens“, so der Vorsitzende des Maritimen Rates Rostock. Die Stadt könne deshalb froh sein, dass sich Firmen aus der Privatwirtschaft dafür einsetzen, „Geschichte und Zukunft zusammenzubringen und die historischen Bauten fit zu machen für eine moderne Nutzung“.

Auch Silo 2 im Rostocker Stadthafen soll umgebaut werden

Wie viel sich Eno-Energy den Umbau des Silo kosten lässt, will Thomas Franke nicht konkret beziffern. „Aber es geht in die Millionen.“ Und damit ist am Stadthafen auch noch nicht Schluss, schließlich gehöre dem Unternehmen auch das direkt daneben befindliche Silo 2. „Es bietet zwar den schönsten Ausblick der Stadt, aber dennoch gibt es auch dort einiges zu tun“, so Franke. Noch in diesem Jahr soll das Dach des höheren Speichers erneuert werden. Alle anderen Maßnahmen müssten aber voraussichtlich warten, bis das Silo 1 fertig und von Eno-Energy bezogen ist.

Wer die anderen Büro- oder Gewerbeflächen mietet, stehe noch nicht fest. Zwar gebe es schon Gespräche mit Interessenten, aber die konkrete Vermarktung der Flächen werde erst in den kommenden Wochen starten, sagt der Projektverantwortliche.