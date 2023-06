Amokalarm in Rostock: Polizisten stürmen Baltic-Schule in Toitenwinkel

Rostock. Die Rostocker Polizei ist am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot in der Toitenwinkler Baltic-Schule im Einsatz gewesen. Ein Augenzeuge will beobachtet haben, wie ein Jugendlicher mit einer Pistole am Hosenbund in das Schulgebäude gegangen ist. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keinen Jugendlichen mit Waffe ausfindig machen.

Der Notruf ging gegen 9.40 Uhr bei der Rostocker Polizei ein. Da sie von einem Ernstfall ausgehen musste, kamen zahlreiche Streifenwagen zum Einsatz. Die Beamten waren unter anderem mit Helmen, schusssicheren Westen und Maschinenpistolen ausgestattet und rückten in einer geschlossenen Kette bis auf das Gelände der Schule in der Pablo-Picasso-Straße vor.

Ein Augenzeuge will gesehen haben, wie ein bewaffneter Jugendlicher in die Baltic-Schule gegangen ist. © Quelle: Stefan Tretropp

In der Schule selbst griff ein Plan, der für derartige Ausnahmesituationen erarbeitet wurde. Alle Schüler mussten in ihren Klassenräumen bleiben. Die Einsatzkräfte stürmten schließlich das Gebäude und suchten jeden einzelnen Raum ab. Weitere Polizisten umstellten die Schule. Nach rund einer Stunde teilte die Polizei mit, dass es keinen Hinweis auf einen Jugendlichen mit einer Pistole gebe. „Eine Gefahr kann ausgeschlossen werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Notrufmissbrauch handeln könnte. Als Tatverdächtige wurden zwei Schüler (13 und 16 Jahre) ermittelt, die im Verdacht stehen, den Notruf abgesetzt zu haben. Das Motiv sei laut Polizei noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kripo.

