﻿Amoklauf in Raleigh (USA): Rostocks Polizei trauert um einen Kollegen

Erneut gab es in den USA einen verheerenden Amoklauf: Ein 15-Jähriger tötete fünf Menschen und verletzte zwei weitere schwer. Die Nachricht schockiert auch in Rostock, Stadt und Polizei kondolieren den Hinterbliebenen. Warum diese Tat unter anderem Ex-OB Methling so nahegeht – und wie viele Schusswaffen in der Hansestadt registriert sind.

Ein Amoklauf in den USA schockiert auch Polizei und Rathaus in Rostock.

Rostock/Raleigh. Rostocks Polizei trauert – um einen Kollegen, einen 29 Jahre alten Beamten. Erschossen auf dem Weg zur Arbeit. Vermutlich von einem 15-Jährigen. Ein Amoklauf in den fernen USA erschüttert die Ordnungshüter und auch das Rathaus in der Hansestadt. Denn dieses Mal hat sich die Bluttat in einer Stadt ereignet, die viele Rostocker gut kennen – und der sie seit Jahrzehnten eng verbunden sind: Der neueste Amoklauf in den USA ereignete sich in Raleigh, Rostocks Partnerstadt im Bundesstaat North Carolina.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jenseits des Atlantiks hat der Amoklauf die Debatte um den privaten Besitz von Waffen neu entfacht. Doch nicht nur dort, sondern auch in Rostock sind immer mehr Waffen im Umlauf.

„Eine sehr friedliche Stadt“

„Das sind ganz furchtbare Nachrichten“, sagt Rostocks Alt-Oberbürgermeister Roland Methling. Er kennt Raleigh gut: Als er vor einigen Jahren zu Besuch in der Partnerstadt war, sei er mit offenen Armen von allen Menschen empfangen worden. „Raleigh ist sehr weltoffen, sehr gastfreundlich.“ Methlings Eindruck: „Eine sehr ruhige, ausgeglichene Stadt – und zugleich äußerst modern und innovativ.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostocks Alt-Oberbürgermeister Roland Methling kennt Raleigh gut – und zeigt sich erschüttert über den Amoklauf. © Quelle: Ove Arscholl

Doch mit der Ruhe, dem Friedlichen, ist es seit Donnerstag vorbei: Ein 15 Jahre alter Junge steht im Verdacht, fünf Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt zu haben. Der Jugendliche soll nach Angaben der örtlichen Polizei aus bislang unbekanntem Motiv am Morgen zunächst in einem Wohngebiet am Stadtrand das Feuer auf unbeteiligte Passanten eröffnet haben. Als die Polizei eintraf, flüchtete er in ein beliebtes Wander- und Naherholungsgebiet namens Neuse River Greenway. Dort setzte er seine Tat fort, tötete weitere Unschuldige.

Die Opfer sind nach Recherchen der Tageszeitung „The News & Observer“ ein Polizist, ein 16 Jahre alter Schüler sowie drei Frauen.

So reagiert Rostock

Die Nachricht vom Amoklauf in der Partnerstadt – auch in Rostock löste sie Erschütterung aus: „Mit großer Bestürzung haben wir von dem Schusswaffenangriff in Raleigh erfahren, bei dem fünf Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Betroffenheit und Unverständnis über solch eine Tat dominieren die Gefühlslage innerhalb der Polizeiinspektion Rostock. Wir sind in Gedanken bei den Verletzten und Hinterbliebenen der Getöteten“, so Rostocks stellvertretende Polizeichefin, Polizeioberrätin Diana Brauer.

Gemeinsam mit der Stadt kondolierte die Polizei ihren Kollegen in Raleigh. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern des Amoklaufs am Donnerstag und ihren Angehörigen. Diese schreckliche und sinnlose Tat lässt uns sprachlos und ohnmächtig zurück. Wir wünschen Ihnen Trost und zugleich viel Kraft für die Aufarbeitung der Ursachen!“, so Rostocks amtierender OB Chris von Wrycz Rekowski (SPD). Er wandte sich mit einem Kondolenzschreiben an seine Amtskollegin Mary-Ann Baldwin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock & Raleigh Seit 2001 sind Raleigh und Rostock „Schwestern“. Die Hauptstadt von North Carolina ist mit 468 000 Einwohnern mehr als doppelt so groß wie die Hansestadt. Entstanden war die Städtepartnerschaft aus einer langjährigen Kooperation auf dem Gebiet der Wissenschaft: Raleigh und seine Nachbarstädte gelten als Hochburg der Pharma-, Technologie- und Biotechnologie-Branchen in den USA. Auch zwischen der Universität Rostock und der North Carolina State University besteht seit vielen Jahren ein enger Austausch. Regelmäßig besuchen sich Schüler beider Städte gegenseitig. Zuletzt besuchte eine Delegation aus Raleigh im Mai Rostock. Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen schenkte seiner Amtskollegin Mary-Ann Baldwin kurz nach Amtsantritt sogar die bekannten Socken mit seinem Konterfei. Rostock unterhält zu 21 Städten Freundschaften oder sogar formelle Partnerschaften. Zu den Freunden der Hansestadt gehören unter anderem auch Aarhus (Dänemark), Varna (Bulgarien), Antwerpen (Belgien), Riga (Lettland), Bergen (Norwegen) und Dalian (China).

Auch in Rostock mehr Waffen

Raleighs Bürgermeisterin Baldwin forderte nach der Tat „ihre“ Bürger auf, enger denn je zusammenzustehen – und sie forderte von der US-Regierung mehr Anstrengungen gegen die ausufernde Waffengewalt in den Vereinigten Staaten. Baldwin: „Wir müssen mehr tun. Wir müssen diese gedankenlose Gewalt in Amerika stoppen. Wir müssen uns um die Waffengewalt kümmern.“

Der in vielen Bundesstaaten kaum reglementierte Besitz von Schusswaffen gilt als ein Grund, weshalb es in den USA immer wieder zu Amokläufen kommt. Deutschland gilt vielen Waffen-Gegnern in den USA immer wieder als positives Vorbild. Doch auch die Rostocker rüsten seit Jahren auf: Nach neuesten Zahlen aus dem Rathaus haben mittlerweile mehr als 820 Rostocker offiziell die Erlaubnis, eine Schusswaffe zu besitzen. „Tendenz steigend“, heißt es aus dem Rathaus.

Lesen Sie auch

3801 erlaubnispflichtige Schusswaffen waren bereits 2020 in der Hansestadt registriert – eine tödliche Waffe pro 56 Einwohner. Im Gegensatz zu den USA wird der Besitz in Rostock aber streng kontrolliert: Nach OZ-Informationen gibt es pro Jahr mehr als 100 Kontrollen bei Waffenbesitzern, ob sie die strengen Regeln für den Besitz (noch) erfüllen.