Konzerte

Die schwedische Band Amon Amarth um Sänger Johan Hegg (l.) ist am Dienstagabend vor knapp 3500 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Die schwedische Band Amon Amarth zählt zu den erfolgreichsten Vertretern des Death Metal überhaupt. Am Dienstag hat sie eines von nur zwei deutschen Einzelkonzerten auf ihrer aktuellen Tour in Rostock gespielt. Eine gelungene Premiere in der Hansestadt.

