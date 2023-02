﻿Amtsgericht Stralsund: Details zum Prozess um Mediziner aus Dierhagen im Video

Am Dienstag hat der Prozess um den Impfgegner-Arzt Joachim Bennien begonnen. Dieser soll falsche Impf- und Maskenbefreiungen ausgestellt haben. Wie die Verhandlung lief und wieso der Prozess so früh abgebrochen wurde, berichtet der OZ-Gerichtsreporter Gerald Kleine Wördemann im Video.

Stralsund. Es war ein ungewöhnlicher Prozess-Tag am Amtsgericht in Stralsund. Gegen 10 Uhr am Dienstag, 21. Februar, standen rund 200 Menschen vor dem Gebäude in der Altstadt. Der Grund: Sie wollten den angeklagten Allgemeinmediziner Joachim Bennien aus Dierhagen unterstützen. Bekanntheit erlangte dieser, weil er falsche Impf-Befreiungen ausgestellt hatte. Nun stand er vor Gericht – und brachte dazu seine Unterschützer mit. Ein kleiner Teil konnte die Verhandlung im Gerichtssaal mitverfolgen. Für die OSTSEE-ZEITUNG war ein Gerichtsreporter vor Ort. Im Video spricht Gerald Kleine Wördemann über den „kurzen Prozess“, wie er die Situation erlebt hat – und wie es nun weitergeht.