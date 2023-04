﻿Amtsleiter melden 180 neue Stellen an: Wie viel Personal braucht Rostocks Rathaus?

Trauung am Meer

Heiraten am Strand: Das ist die schönste Hochzeitslocation an der Ostsee

Ja sagen, wo andere Urlaub machen: Viele Paare wollen sich am Meer trauen lassen. An schönen Orten mangelt es in MV nicht. Ein Ostseebad auf der Insel Rügen hat es neben Traumzielen wie den Malediven auf die Hitliste der schönsten Adressen für Strandhochzeiten geschafft. Welche Orte sich noch lohnen.