﻿Mikroappartements und Hotel in Planung: Das passiert mit dem Parkplatz an der Rostocker Stadthalle

Rostock-Südstadt. Wenn Roland Kaiser singt oder die Rostock Seawolves zu Hause spielen, wird er immer voll bis auf die letzte Lücke. Seit ein Teil auch noch gesperrt ist, wird es mitunter richtig eng auf dem Parkplatz an der Rostocker Stadthalle. Doch das Areal ist für einen höheren Zweck bestimmt. Auf dem südlichen Teil der Betonfläche wird sich einiges tun.

180 Mikroappartements und ein neues Hotel mit 250 Betten sollen auf dem Gelände entstehen, so sehen es die Pläne des Investors vor, der am sogenannten Südtor der Hansestadt bauen will. Auch ein Nahversorger ist in dem neuen Komplex geplant, wie es im Bauantrag heißt. Demnach gehört auch ein neues Parkhaus zum Vorhaben der CKS Bau und Projektentwicklung GmbH aus Rostock.

Wohnungen mit Küche und Bad auf 30 Quadratmetern

Die will, so skizziert sie es in den Plänen, die der Hansestadt vorgelegt wurden, auf knapp 5000 Quadratmetern ein neues Hotel und Mikroappartements unterbringen – also verhältnismäßig kleine Wohnungen mit maximal 30 Quadratmeter Fläche mit Wohn- und Schlafbereich sowie Bad und Küchenzeile. Häufig werden diese möbliert angeboten.

Zu den konkreten Bauplänen wollte sich Bauherr Robert Krüger auf Anfrage nicht äußern, erklärte aber zuletzt im vergangenen Jahr dem zuständigen Ortsbeirat der Südstadt, dass die Appartements oberhalb eines Lebensmittelmarkts – voraussichtlich ein Netto – auf fünf Geschossen verteilt werden sollen.

Neben der Stadthalle: Drittes B&B-Hotel in Rostock kommt

Auch ein Hotel-Betreiber ist laut OZ-Informationen bereits gefunden. Demnach soll neben der Stadthalle ein weiteres Haus der Kette B&B-Hotels entstehen. Die hatte sich zuletzt in den Neubauten am Werftdreieck in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) angesiedelt und Ende 2020 ein neues Haus eröffnet. Ein Jahr zuvor entstand an der Holzhalbinsel im Stadthafen das erste B&B-Hotel in Rostock.

Das erste B&B-Hotel in Rostock wurde Ende 2019 an der Holzhalbinsel im Stadthafen eröffnet. © Quelle: Frank Söllner

Für den Neubau auf der Betonfläche südlich der Stadthalle fallen etwa 270 Parkplätze weg, die den Besuchern sonst zur Verfügung standen. Als „Riesenkatastrophe“ bezeichnete das Stadthallen-Chefin Petra Burmeister zu Beginn der Sperrung im vergangenen Herbst. Einziger Lichtblick: Auch ein neues Parkhaus soll gemäß den Plänen des Investors an der Veranstaltungsstätte entstehen, mit 280 Stellplätzen auf acht Etagen inklusive Dach- und Tiefebenen. Weitere 55 Parkplätze sind laut Bauantrag im Freien geplant.

Baustart von Investor eigentlich im Herbst angesetzt

Der zuständige Ortsbeirat Südstadt sowie der Bauausschuss der Bürgerschaft hatten dem Vorhaben der CKS Bau und Projektentwicklung GmbH bereits im vergangenen Sommer grünes Licht gegeben. Baustart hätte mit rechtzeitigem Vorliegen aller Genehmigungen im Herbst sein sollen, hieß es. Bisher rollen die Bagger auf dem Areal jedoch noch nicht. Etwa zwei Jahre hatte der Investor bis zur Fertigstellung von Mikroappartements, Hotel, Supermarkt und Parkhaus veranschlagt – sowie fast 15 Millionen Euro.