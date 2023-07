﻿Andorra zu Gast bei „See more Jazz“: „Wir freuen uns darauf, in Rostock zu spielen!“

Rostock. Beim diesjährigen „See more Jazz“-Festival vom 18. bis 20. August wird auch die dänische Band Andorra in der Hansestadt zu Gast sein. Das Quintett vereint den melancholischen Sound des skandinavischen Jazz mit cineastischen Synthesizer-Takten. Im OZ-Interview sprechen die Musiker von Andorra über die skandinavische Jazzszene, ihre musikalischen Vorbilder und den eigenen Anspruch.

Sie kommen aus Dänemark, in Skandinavien gibt es offensichtlich eine sehr lebendige Jazzszene. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Historisch gesehen war es nach dem Ersten Weltkrieg sehr beliebt, dass sich amerikanische Jazzmusiker in Kopenhagen und auch in Schweden niederließen. Der Jazz blühte hier auf und weckte bei den einheimischen Musikern eine große Neugier. Der Rest ist Geschichte. Ich glaube, dass der Jazz in Skandinavien sogar noch bessere Lebensbedingungen vorfindet, weil der nordische Sound, den wir hier haben, perfekt mit dem amerikanischen Sound harmoniert und so leicht erkennbar ist. Vielleicht macht diese Wiedererkennbarkeit den Jazz auch für ein breiteres Publikum zugänglicher.

Das Festivalprogramm Freitag, 18. August, Zoo Rostock 19 Uhr: Jacob Eckert und Triotop (D), 19.45 Uhr: Peter Somuah Group (NL), 21.15 Uhr: Andorra (DK) Samstag, 19. August, Zoo Rostock19.30 Uhr: Mammal Hands (GB), 21 Uhr: Marshall Cooper Brass Band (D) Sonntag, 20. August, Kunsthalle Rostock11 Uhr: Jean-Christophe Cholet (F)Es gibt Tickets für die einzelnen Abende und ein Kombiticket, erhältlich im Pressezentrum Rostock, bei Eventim und mvticket.de sowie an der Abendkasse.

Wie haben Sie sich zur Band Andorra zusammengefunden?

Wir sind alle zusammen vor fast 20 Jahren auf das Musikkonservatorium gegangen. Damals haben wir noch in verschiedenen Combos zusammengespielt. Nachdem wir die Ausbildung beendet hatten, gingen wir getrennte Wege. Zwischendurch haben wir uns in verschiedenen Projekten getroffen, aber nicht als Andorra.

Corona brachte die Musiker von Andorra wieder zusammen

Als der Corona-Lockdown im Jahr 2020 kam, ergab sich die Gelegenheit, uns wiederzutreffen. Unser Trompeter Mads la Cour war auf dem Heimweg im Auto, als ihm die Idee kam, dass wir jetzt diese Band gründen sollten, über die wir all die Jahre gesprochen hatten. Also rief er unseren Gitarristen Simon Krebs an und erklärte es ihm und das war die Geburtsstunde von Andorra. Während des Corona-Lockdowns wurden wir zu einer sozialen Blase, mit der man sich treffen durfte, und wir konnten Musik schreiben und die erste Platte aufnehmen. Das dänische Label April Records mochte unsere Musik und wollte sie veröffentlichen – das war wie ein Segen.

Sie spielen Jazz. Aber wie würden Sie Ihre Musik beschreiben? Welche anderen Einflüsse gibt es?

Nun, wir spielen Jazz – oder das ist das Etikett, das man uns oft anheftet. Wir denken, dass wir eher Instrumentalmusik mit Improvisationsteilen spielen, die wahrscheinlich ein jazziges Element haben. Wir sind der Meinung, dass wir perfekt in viele Genres und Festivals passen würden, wenn der Rest der Welt uns wahrnehmen würde. Wir sind nicht nur Jazzmusiker, sondern haben auch Wurzeln in Rock, Pop, Folk, Elektronika und vielem mehr. Unsere Musik ist groß und filmisch mit einem großen luftigen skandinavischen Sound. Und dann haben wir eine Vorliebe für alte musikalische Helden, die oft auf unseren Tracks zu hören sind. Wir nennen unseren Sound Modern Vintage.

Welche musikalischen Vorbilder haben Sie inspiriert?

Wie bereits erwähnt, haben wir ein großes Spektrum an Vorbildern. All die üblichen Jazz-, Rock- und Pop-Helden. Aber hier ist eine kleine Auswahl an aktuellen oder wiederentdeckten Inspirationen: Nils Petter Molvær und Mathias Eick; Brian Blade, Mark Giuliana und das deutsche Schlagzeuggenie Noah Fuhrbringer; Blake Mills, eine der aufregendsten Sachen, die im Moment passieren! Ich habe gerade einen unserer ersten Helden diesen Sommer in Kopenhagen wieder live gehört, und Pat Metheny ist ein Meister. Die brillante schwedische Songwriterin und Sängerin Loney Dear und die legendäre Krautrock-Band Can waren in letzter Zeit ein echter Knaller, den es wieder zu erleben galt. Alte dänische Komponisten wie Carl Nielsen, Thomas Laub und Oluf Ring haben einen großen Einfluss, wie wir Dänen heute über Musik denken – ein Großteil des spezifisch nordischen Klangs stammt von diesen Jungs.

Wenn Sie auf einem Jazzfestival spielen, gibt es dann auch einen Austausch unter den teilnehmenden Musikern? Schauen Sie anderen Bands zu?

Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie die Logistik geplant ist. Manchmal hat man die Zeit und manchmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall am besten, wenn man die Zeit hat, mit den anderen Musikern zusammen zu sein und ihnen zuzuhören.

Andorra-Trompeter spielte schon vor 20 Jahren in Rostock

Wie sind Sie mit den Organisatoren von „See more Jazz“ in Kontakt gekommen?

Wir sind sehr neugierig, welche Festivals es gibt und ob die Auswahl der ehemaligen Künstler zu unserem Profil als Band passen könnte. Das „See more Jazz“-Festival schien für uns ein tolles Festival zu sein. Außerdem hat unser Trompeter Mads la Cour vor etwa 20 Jahren ein paar Mal in Rostock mit einer Gruppe namens Quartz gespielt und damals Andreas Martens von „See more Jazz“ getroffen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dort zu spielen!

Waren Sie eigentlich schon mal in Rostock?

Nicht mit dieser Band, aber wir waren alle schon mal mit verschiedenen Projekten dort. Tolle Stadt!

Auch diese Frage muss sein: Warum nennen Sie sich Andorra?

Haha, wir denken, dass unsere kleine Band ein Ort der Freiheit und ein Ort zum Entspannen ist. Wenn man sich mit der Geschichte des Landes Andorra beschäftigt, hat man das Gefühl, dass es genau das ist, ein sicherer Hafen. Es ist ein großartiges kleines Land unter vielen großen Ländern. So wie wir als Band – eine kleine, aber total tolle Band unter vielen tollen Bands. Wir waren noch nie in Andorra, aber wir hoffen, dass wir es eines Tages besuchen können.

Andorra arbeitet derzeit an drittem Album

Was sind die weiteren Pläne, woran arbeiten Sie gerade?

Im Moment arbeiten wir an neuer Musik für das dritte Album. Wir lieben diesen Teil des Prozesses. Wir versprechen, dass die neue Musik super sein wird, und können es kaum erwarten, sie mit der Welt zu teilen. Wenn wir von der Welt sprechen – das ist es, was wir wollen. Mit unserer Musik zu reisen und der Welt das Beste zu geben, was wir können.

