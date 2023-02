﻿André Rieu in Rostock: Walzerkönig im Partyrausch

André Rieu gastierte mit seinem Orchester am Mittwochabend von 4500 Gästen in der Stadthalle Rostock. Wie war’s?

Nach drei Jahren Pause sind André Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester am Mittwochabend vor 4500 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. Da war der Meister seiner Fachs wieder am Werk. André Rieu gastierte mit dem Johann-Strauss-Orchester am Mittwochabend in der Stadthalle Rostock.

Es war ausverkauft – dies war übrigens ein Ersatzkonzert für die ausgefallene Show, die eigentlich schon im Januar 2022 hätte stattfinden sollen. Rieu beklagte am Konzertbeginn die lange Corona-Pause und dankte seinem treuen Publikum, dass es so lange auf ihn gewartet hatte. 4500 Konzertbesucher waren am Mittwochabend in die Stadthalle gekommen, um eine fast dreistündige Show zu genießen.

Musik zum Mitsingen und Mittanzen

Das Erfolgsrezept von André Rieu ging wieder auf: Er servierte mit seine Musikern nicht nur populäre Klassikwerke, auch Folklore aus aller Welt und dazu bekannte Gesangsstücke – wie zum Beispiel „Volare“. Dies wurde als Mitsingstück geboten, überhaupt war die Publikumsbeteiligung dem Entertainer wichtig, Rieu forderte es zum Singen und später auch zum Tanzen auf. Das wäre nicht nötig gewesen, immer wieder erhoben sich die Besucher ohnehin von ihren Sitzen.

Populäre Klassik-Hits

Aber es blieb nicht nur bei Walzer & Co, André Rieu servierte mit seinem Mitstreitern auch Artverwandtes. Immer wieder gab es Ausflüge in andere musikalische Kulturen, zu hören waren auch Gospelstücke oder schottische Musik, im letzten Fall unterstützt von einem Dudelsack-Ensemble. Es gab freilich auch Klassik-Hits, den „Bolero“ vom Maurice Ravel beispielsweise oder auch den „Säbeltanz“ von Aram Chatschaturjan, freilich in Varianten, die für diese Show zugespitzten waren. Natürlich durfte auch der Walzer „An der schönen blauen Donau“ nicht fehlen, schließlich ist Johann Strauss der Namenspatron für das Orchester von André Rieu.

Musik und eine effektvolle Lichtshow

Die bunt kostümierte Orchestermusiker, zu denen sich immer wieder Solisten gesellten, spielte mit Hingabe – und ein bisschen Schauspielerei war auch dabei. Unterstützt durcheine effektvolle Lichtshow, neigte sich der musikalische Abend, bis unter anderem „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ erklang. Es war für das vorwiegend ältere Publikum auch eine Reise in die gute alte Zeit. Auch dann, als der Elvis-Presley-Hit „Cant Help Falling in Love“ erklang.