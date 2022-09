Rute raus, ran an die Rolle: Neben dem schwedischen Möbelhaus im Westen Rostocks will ein neuer Shop demnächst Kunden mit Anglerbedarf ködern. In der Müther-Messehalle, zuletzt ein Autohaus, können Petrijünger bald kaufen, was ihr Herz begehrt. Angebot, Öffnungszeiten und Neueröffnung mit Promis – alle Infos zum Fachmarkt.

In dem Mütherbau in Schutow eröffnet die Angelshop-Kette Fisherman’s Partner ihren ersten Laden in Rostock. André Lehmann (38) freut sich auf die Eröffnung.

Rostock. Auf dem Ikea-Parkplatz beladen Kunden ihre Autos mit Sofas und Schränken. Direkt neben dem Möbelriesen wirft Holger Junge den Köder aus. Der 50-Jährige will Käufer an Land ziehen – mit seinem neuen Laden in der alten Messehalle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort, wo weit und breit kein Wasser in Sicht ist, sollen Angler bald einen fetten Fang machen können. In Rostock-Schutow eröffnet Holger Junge zusammen mit Co-Geschäftsführer Hans-Jürgen Gäbler den ersten Fisherman’s-Partner-Fachmarkt der Hansestadt.

Lesen Sie auch

Die Franchise-Kette für Anglerbedarf ist europaweit in acht Ländern am Markt mit Schwerpunkt Deutschland und Österreich. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell nur einen Standort in Stralsund. Das wollen Junge und Gäbler ändern. Ihr Revier: Rostocks Westen. „Seit 2012 haben wir nach einem guten Standort gesucht und ihn hier gefunden“, sagt Junge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neueröffnung wird drei Tage lang gefeiert

Zum Start wollen es die beiden Geschäftsmänner krachen lassen: Drei Tage lang, vom 29. September bis 1. Oktober, wird die Neueröffnung gefeiert. Dafür haben sie prominente Gäste aus der Anglerszene eingeladen: Mit dabei sind zum Beispiel die Rostocker Youtuber Heiko Radau und Peter Rinow von „Angler Schwatz“ und die Brandenburger Anglerin Nillchen.

Blick in den Angelfachmarkt:

An Kunden dürfte es den Unternehmern künftig kaum mangeln. Ostsee und Seenplatte quasi vor der Ladentür, Skandinaviens Angelgründe wenige Autostunden entfernt: Das verspricht gute Umsätze. Zumal Angeln in MV eines der beliebtesten Hobbys ist. „Bestimmt zehn Prozent der Leute hier gehen angeln“, schätzt Holger Junge, selbst passionierter Petrijünger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Interesse am Angeln habe während der Corona-Pandemie spürbar zugenommen, sagt Hans-Jürgen Gäbler. Als im Lockdown viele andere Freizeitaktivitäten nur bedingt möglich waren, habe so mancher die lange unangetastete Angelrute ausgemottet oder den Sport neu für sich entdeckt. Das Geschäft mit Angelbedarf boomte. „Die vergangenen beiden Jahren waren die besten, die wir bislang hatten“, sagt Gäbler, der auch Geschäftsführer der Fisherman’s-Kette ist.

Kunden kaufen in der Krise anders ein

Und es läuft weiter gut. „Noch merken wir zum Glück nicht allzu viel von Krieg und Krise“, sagt Gäbler. Klar: Lieferengpässe, steigende Energie- und Frachtkosten – das treffe auch die Angelbranche. An Kundschaft fehle es aber nicht, sie kaufe aber anders ein. Statt zum Hochpreisprodukt werde öfter zu Ware im mittleren Preissegment gegriffen. Für jeden Geldbeutel werde der neue Laden in Schutow etwas bieten, sagt er.

Ob Kunden Fried- oder Raubfischen nachstellen möchten, auf dem Meer, am Fluss oder Binnensee ihre Angel auswerfen wollen: Für jede Art Fishing wollen Junge und Gäbler das passende Zubehör vorhalten. „Wenn unsere Kunden auf dem Pazifik einen Marlin fangen möchten, binden wir ihnen auch dafür die Fliege“, verspricht Junge.

Rostock statt Bad Doberan

Für Holger Junge ist es der zweite Fisherman’s: Bis vor drei Jahren führte er eine Filiale in Bad Doberan. Dann musste er aufgrund eines geplanten Real-Supermarktes ausziehen. Der Laden war mit 200 Quadratmetern ohnehin zu klein. In Rostock misst die Verkaufsfläche 800 Quadratmeter. Viel Platz also, um alles anzubieten, was das Anglerherz begehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort, wo zuletzt Autos verkauft wurden, sollen Kunden demnächst alles finden, was sie für ihr Hobby brauchen: Rollen, Ruten und Räucheröfen, Belly-Boats, Blinker und Bissanzeiger, Hosen, Hüte und Haken – das Angebot umfasst gut 10 000 Artikel. Die werden gerade ausgepackt.

Die Eröffnung rückt näher, die Regale füllen sich. Die Abteilungen für Kunstköder sind bereits bunt wie der Regenbogen. Funkelnde Pilker, Wobbler und neonfarbene Gummi-Oktopoden reihen sich auf etlichen Metern aneinander. Auch nach oben lässt die Ladenhalle Luft. Die Decken sind so hoch, „da kann ich locker ’ne 8-Meter-Rute aufstellen“, ist Holger Junge begeistert.

Müther-Bau wird Angel-Hotspot

Sein neuer Fisherman’s-Shop ist geschichtsträchtigt: Der Schalenbau stammt von Ulrich Müther. Der Bauingenieur zeichnete unter anderem für den Teepott verantwortlich. Sein Laden sei Baujahr 1966 und damit noch älter als das Warnemünder Wahrzeichen, sagt Holger Junge stolz. Das hat Folgen: Die Sanierung des denkmalgeschützten Baus dauerte ein Jahr, war aufwendig und teuer. Der Bund stellte dafür Fördermittel zur Verfügung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ob auch der neue Inhalt der alten Messehalle überzeugt, zeigt sich ab 29. September. Der Köder ist ausgeworfen. Holger Junge ist sicher: Die Angler werden anbeißen.