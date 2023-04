﻿Angelo Kelly begeistert in Rostock mit seinen Lieblingsliedern

Rostock. Das war also der Start: Angelo Kelly ist dieses Jahr wieder auf „Mixtape“-Tour und absolvierte den Auftakt in Rostock. Am Freitagabend war der Musiker im Rostocker „Moya“ zu Gast. An seiner Seite hatte Angelo Kelly den Multi-Instrumentalisten Matthias Krauss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Konzept ist klar: Es sind Songs anderer Künstler, auch im Moya kamen sie zur Aufführung. Mit diesem Konzept war Angelo Kelly bereits 2014 und 2015 unterwegs. Nun also die Neuauflage mit besonderen Liedern und kleinen Geschichten dazu.

Lesen Sie auch

Es waren auch kleine Überraschungen dabei, wie zum Beispiel eine epische Version von „Purple Rain“ (im Original von Prince) oder „Sweet Child of Mine“ (von Guns n’ Roses)“. Zwischen durch servierte Angelo Kelle kleine Geschichten aus dem Musikerleben – insbesondere aus seiner Zeit mit der Kelly Family.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war besonders die Kelly-Fans aus alter Zeit gedacht, rund 600 Besucher waren am Freitagabend ins „Moya“ gekommen, um ihr Idol zu erleben. Sie wurden von ihrem Idol nicht enttäuscht.