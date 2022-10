﻿Achtung Autofahrer! Rostocks bekanntester Blitzer ist wieder scharf

Rostock. Achtung, ab heute macht die Hansestadt wieder teure Fotos an der Hamburger Straße: Die bekannte Blitzersäule zwischen der Kunsthalle und dem Holbeinplatz ist seit dem späten Nachmittag wieder in Betrieb – nachdem sie tagelang „außer Gefecht“ war. Das teilte die Hansestadt Rostock auf OZ-Anfrage mit.

Hintergrund: An der Hamburger Straße steht einer der bekanntesten Blitzer Rostocks, der zuletzt immer wieder Ziel von kleineren oder größeren Attacken war. Mal wurde der Blitzer mit Graffiti und Farbe beschmiert, mal wurde er beschädigt oder mit Aufklebern „zugepflastert“. Nahezu alle Aufnahmen von Tempo-Sündern sind dann nicht zu gebrauchen.

Vor allem rund um Spiele des FC Hansa Rostock gab es zuletzt öfter Probleme mit Vandalismus. Stadtsprecher Ulrich Kunze: „Wir hatten uns daher entschieden, den Blitzer dieses Mal vor dem Heimspiel des FC Hansa gegen Kaiserslautern abzudecken und zu schützen.“ Von Donnerstag an war das Messgerät unter einer Plane verschwunden. „Wir haben diese Zeit zudem für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Messsäule genutzt“, sagt Kunze. Seit Dienstag ist der Blitzer nun wieder „scharf“.

Weniger Tempo-Sünder wegen Corona

Rostock betreibt insgesamt sieben fest installierte Blitzer, mit denen die Hansestadt Tempolimits und auch rote Ampeln überwacht. Neben dem Blitzer an der Hamburger Straße stehen Messsäulen Am Strande, der Lübecker Straße, in Höhe Gaffelschonerweg, an der Rövershäger Chaussee, am Südring sowie an der Stadtautobahn. Keiner davon ist neu. Hinzu kommen „mobile Überwachungen“. „Für diese Messungen ist ein Unternehmen vertraglich gebunden. Dieses Unternehmen stellt den Mitarbeitern die mobile Technik zur Verfügung“, so Stadtsprecher Kunze.

Auffällig: In Rostock gehen den „Überwachern“ immer mehr Autofahrer in die Radarfalle – allerdings nur an den Ampeln. Die Zahl der Rotlicht-Verstöße – also jener Autofahrer, die bei Rot über eine Ampel gefahren sind – ist innerhalb von nur zwei Jahren um fast 1000 Fälle gestiegen. 2021 ahndete Rostock 3209 Vergehen an Ampeln. Die Zahl der Tempo-Verstöße jedoch ist seit der Corona-Pandemie deutlich gesunken: 2019 ahndete Rostock noch 11 078 Geschwindigkeitsverstöße, 2021 waren es „nur“ 6937 Fälle. 381 000 Euro hat die Hansestadt im vergangenen Jahr an Bußgeldern und Strafen eingenommen.