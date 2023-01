Ein Rostocker Bestatter steht im Verdacht, die emotionale Situation von drei Frauen aus MV ausgenutzt zu haben, um sie am Ende zu Zahlungen in Höhe von fast 200 000 Euro zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Amtsgericht Anklage wegen Betrugs in zehn Fällen erhoben.

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Rostocker Bestatter erhoben, der im Verdacht steht, drei Frauen um fast 200 000 Euro gebracht zu haben. Er soll die Trauernden in ihrer Ausnahmesituation ausgenutzt und ihnen Liebe vorgetäuscht haben, um sie zur Zahlung zu bewegen. Der Fall ist am Freitagabend Thema einer Doku in der ARD.

