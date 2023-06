﻿Anklage Mord: Ließ eine Güstrowerin ihren einjährigen Sohn verdursten?

Rostock. Hat sie lieber gefeiert und Zeit mit ihrem Freund verbracht, als sich um ihre Kinder zu kümmern? Das wirft die Staatsanwaltschaft Isabell D. vor. Die 24-jährige Güstrowerin muss sich seit Dienstag (13. Juni) wegen Mordes vor dem Landgericht Rostock verantworten, weil sie laut Anklage im September 2021 ihren einjährigen Sohn verhungern und verdursten ließ. Sie habe ihr Kind aus niedrigen Beweggründen getötet und es nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt. Ihr droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Junge starb in der Nacht auf den 21. September 2021 an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern bei hochgradigem Flüssigkeitsverlust und Austrocknung infolge einer infektiösen Durchfallerkrankung. Etwa einen Monat zuvor war das Baby bereits wegen Unterernährung ins Krankenhaus eingewiesen worden. Damals hatte es gerade einmal 6,6 Kilogramm gewogen – etwa drei Kilo weniger als normal in diesem Alter.

Mordprozess gegen Mutter aus Güstrow: „Liebe meine Kinder“

Sie habe ihren Kindern immer Essen und Trinken angeboten, sogar selbst gekocht, betont jedoch Isabell D. vor Gericht. „Ich bin auch klein und dünn“, erklärt sie sich leise das Gewicht ihrer Kinder, während sie ihre Hände in den Ärmeln ihres Pullis versteckt. Sie liebe den Nachwuchs über alles und habe den Tod ihres jüngsten Sohnes nie gewollt, sagt die Güstrowerin. Die Mutter und Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung, nur der damals vierjährige Bruder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der schmalen Frau mit den langen, schwarzen Haaren laufen Tränen die Wangen herunter, als sie von jenen Stunden vor und nach dem Todesfall berichtet. Sie und ihr Sohn seien krank gewesen – Magen-Darm-Infekt. Zum Arzt ging die damals 22-Jährige aber nicht. Sie sei zu dieser Zeit überfordert gewesen und habe „nichts hinbekommen“. Weil sie Kopfschmerzen gehabt habe, sei sie in der Nacht vor dem Tod ihres einjährigen Sohnes zu ihrem Nachbarn und Freund Martin W. gegangen, um sich Schmerztabletten zu holen.

Einjähriger verdurstet: Sprachnachrichten widersprechen Aussagen

Nach dem Konsum der Pillen zusammen mit Alkohol habe sie keine Erinnerungen mehr gehabt. „Ich bin eingeschlafen“, vermutet sie. Erst am nächsten Tag gegen Mittag sei sie wieder aufgewacht. Ihre Kinder waren die ganze Zeit allein in der Wohnung. Der Vierjährige habe sie mit den Worten empfangen, der kleine Bruder bewege sich nicht mehr. „Ich war völlig verzweifelt, habe geweint und Dinge durch die Gegend geschmissen“, berichtet sie. „Ich wusste nicht, was ich tun sollte.“

Allerdings lassen Sprach- und Textnachrichten an ihren Aussagen zweifeln. Aus der Nacht zum 21. September 2021 gibt es Chats, obwohl die Angeklagte da schon geschlafen haben will. Der Vorsitzende Richter Peter Goebels zitierte außerdem aus Nachrichten, die darauf schließen lassen, dass Isabell D. auch in den Tagen zuvor bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hat. „Da kann ich nichts von Antriebslosigkeit erkennen, sondern eher Party – und das, obwohl sie krank waren?“, fragt er die Angeklagte. Die kann sich angeblich an nichts erinnern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdacht des Vaters: Vernachlässigte Güstrowerin ihre Kinder?

Er habe sich damals von Isabell D. getrennt, denn sie habe immer Party machen wollen, nennt auch Maximilian B., Vater des ersten Kindes der Angeklagten, einen damaligen Trennungsgrund. Wer der Erzeuger des toten Babys ist, ist unbekannt.

Auch der 22-Jährige habe den Verdacht, dass sich seine Ex-Freundin nicht immer gut um die Kinder gekümmert habe. „Ich habe die Tür zum Kinderzimmer einen Spalt geöffnet, am nächsten Morgen stand sie immer noch genauso da“, nennt er ein Beispiel. Auf die Vorwürfe habe sie nicht großartig reagiert. Ob er nicht auch sauer gewesen sei, dass sie seinen Sohn alleine in der Wohnung gelassen hat? „Ja, aber ich habe ihr keine Vorwürfe gemacht, weil ich zu gutmütig bin.“

Der Prozess wird am 16. Juni fortgesetzt. Insgesamt sind noch fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird am 30. Juni gerechnet.

OZ