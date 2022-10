﻿AnnenMayKantereit kommen nach Rostock: Diese Highlights sind außerdem geplant

Rostock. Gute Nachrichten für Konzertliebhaber: Auch für den kommenden Winter sind neue Konzerte in der Hansestadt angekündigt. Zwischen Weihnachten und Silvester geben Dritte Wahl gleich zwei Heimspiele: Die Rostocker Punkrocker kommen am 27. und 28. Dezember in den Mau Club.

In diesem Jahr hat die Band bereits zweimal den Iga Park gerockt: Zunächst als Vorband der Broilers, später zum Abschluss des Konzertsommers in einer eigenen Show. Tickets gibt es im Vorverkauf für 29,90 Euro.

Die Rostocker Band Dritte Wahl mit Gitarrist Gunnar Schroeder ist im Sommer im Rostocker Iga-Park aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

AnnenMayKantereit und Bodo Wartke kommen

„Barfuß am Klavier“, „Pocahontas“ und „Ich geh heut nicht mehr tanzen“ sind nur drei von vielen bekannten Hits von AnnenMayKantereit. Die Pop-Rock-Band geht mit neuen Liedern auf Tour, hat aber auch die alten Gassenhauer im Gepäck. Am 1. April kommen die Musiker in die Rostocker Stadthalle.

Auch Klavierkabarettist Bodo Wartke kommt im kommenden Jahr zurück in die Hansestadt. Mit seinen Programmen „Ödipus“ (12. Mai) und Antigone (13. Mai) tritt er im Volkstheater auf. „Bodo Wartke wagt sich an den antiken Stoff von Ödipus und Antigone. Beide Stücke sind komplett gereimt, die Sprache aber modern und es gibt zahlreiche popkulturelle Verweise zu entdecken“, heißt es vom Veranstalter. Der Musiker begleitet sich selbst auf dem Klavier und schafft es, den normalen Alltagswahnsinn in fröhliche Lieder zu verpacken.

Weitere Programmpunkte

Neu angekündigt wurden außerdem die Saftboys am 11. November in Helgas Stadtpalast, gefolgt vom Poetry Slam (16. November im Ursprung). Das Tiefbasskommando kommt am 10. Dezember in den Mau Club. Ebenfalls im Mau tritt am 10. Mai kommenden Jahres 01099 mit der „Schnell Brillen Tour“ auf.

Auch für das Peter-Weiss-Haus gibt es neue Ankündigungen. Dort tritt am 18. Januar 2023 die Post-Hardcore-Band Fjørt auf. Der Liedermacher, Satiriker und Autor Friedemann Weise ist vielen vor allem aus der ZDF-heute show bekannt. Mit seiner Tour „Bingo“ kommt er am 9. März in den Stadtpalast.

Zwei Absagen: Diese Stars kommen nicht

Neben den neuen Ankündigungen gibt es jedoch auch Absagen. So muss die Lesung von GZSZ-Star Wolfgang Bahro, der am 14. Oktober im Moya gemeinsam mit Andreas Kurtz das Buch „Immer wieder Gerner“ vorstellen wollte, abgesagt werden. „Weil das Publikum sein Geld angesichts unsicherer Verhältnisse lieber für die nächste Gasrechnung zusammenhält. Das verstehen wir“, schreiben die beiden.

Schauspieler Wolfgang Bahro hat über seine GZSZ-Rolle Joachim Gerner ein Buch geschrieben. © Quelle: Gerald Matzka

Auch das Konzert von Antje Schomaker, das am 18. November in Helgas Stadtpalast stattfinden sollte, entfällt. Die Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.