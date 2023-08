﻿Anreise, Tickets, Zeitplan: Alle Infos zum Marteria-Konzert im Rostocker Ostseestadion

Rostock. Mehr als ein Jahr ist es her, dass der Rostocker Rapper Marteria angekündigt hat, nach der großen Show 2018 im Jahr 2023 zurück ins Rostocker Ostseestadion zu kommen. Im Stadion „seines“ FC Hansa Rostock gibt Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, nun in dieser Woche – am 1. und 2. September – gleich zwei „Heimspiele“ vor jeweils rund 30 000 Fans.

Für viele Musikliebhaber gehören die beiden Shows zu den Konzerthighlights des Jahres. Die OSTSEE-ZEITUNG fasst alle wichtigen Informationen rund um die Konzerte zusammen.

Wann geht es los?

An beiden Tagen geht es bereits um 16.30 Uhr los – zu der Zeit startet der Einlass. Bis zum Beginn der Veranstaltung haben die Fans dann noch 2,5 Stunden Zeit. Um 19 Uhr tritt der Support auf. Special Guest ist das Berliner DJ-Duo „Lexy & K-Paul“. Das anschließende Konzert von Marteria geht bis etwa 23 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ursprünglich war nur eine Show für den 2. September 2023 angekündigt. Doch kaum hatte im September 2022 der Vorverkauf begonnen, war das Konzert bereits ausverkauft. „Das Ostseestadion war innerhalb von einer Stunde ausverkauft! Ich kann es nicht glauben. Sprachlos“, schrieb der gebürtige Rostocker damals auf Facebook und kündigte eine Zusatzshow für den 1. September an.

Rapper Marteria spielte am 1. September 2018 vor 32 000 Besuchern im Rostocker Ostseestadion © Quelle: Juliane Radike

Für die Show am Freitag gibt es noch Tickets in der Kategorie 1 (Sitzplatz) und der Kategorie 4 (Stehplatz). Die Preise beginnen bei 47,90 Euro. „Auch für das Konzert am Samstag gibt es noch ein paar Resttickets. Seitens der Produktion wurden Plätze freigegeben“, heißt es vom Veranstalter. Wer am Sonnabend dabei sein möchte, hat noch die Chance, über eventim einen Sitzplatz für 69,90 Euro zu kaufen.

Warnung vor gefälschten Tickets

Da die Tickets nicht personalisiert sind, sind auch wieder zahlreiche Tickets über Verkaufsplattformen, wie etwa „Kleinanzeigen“, zu finden. Davon raten die Veranstalter aber grundsätzlich ab – Käufer hätten so keinen Ansprechpartner, außerdem bestehe die Gefahr, an falsche Tickets zu geraten.

Was darf mitgebracht werden?

Jeder Gast darf ein alkoholfreies Getränk im Tetra Pak mitbringen. Maximale Größe: 0,5 Liter. Taschen und Rucksäcke dürfen nicht größer als DIN A4 sein. Besucher dürfen zudem Taschenschirme und – sofern gesundheitlich erforderlich – Krücken mit ins Stadion bringen.

Außerdem erlaubt: Banner, Fahnen ohne Versteifung bis zu einer maximalen Größe von 1,50 mal 0,5 Metern sowie Smartphones.

Was muss draußen bleiben?

Große Taschen, Rucksäcke und Koffer müssen genauso zu Hause gelassen werden wie Stockschirme, Flaschen, Dosen und Behälter sowie Alkohol. Auch Tiere haben im Stadion nichts zu suchen. Verboten sind zudem Waffen, Feuerwerkskörper und Laserpointer, Selfie-Sticks, sowie Fahnen und Banner mit Versteifung oder solche, die die zulässige Größe überschreiten.

Rapper Marteria spielte am 1. September 2018 vor 32.000 Besuchern im Rostocker Ostseestadion. © Quelle: Juliane Radike

Abgesehen vom Handy sind alle Geräte, mit denen Audio- und Videoaufnahmen gemacht werden können, also Profi-Kameras, iPads, GoPros und Drohnen, verboten.

Wie erfolgt die Anreise?

Die Veranstalter empfehlen, wenn möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer mit der S-Bahn anreist, kann an der Haltestelle „Holbeinplatz“ aussteigen – über die Hans-Sachs-Allee in Richtung Ostseestadion braucht man nach Angaben des FC Hansa zu Fuß etwa acht Minuten. Mit der Straßenbahn geht es mit den Linien 3 und 6 bis zur Haltestelle „Zoo“ und von dort auf einen etwa zwölf Minuten langen Fußweg. Die Linien 1 und 5 halten am Holbeinplatz. Die Buslinien 25, 28 und 39 halten am Stadion.

Parkplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung. Wer sich eine lange Parkplatzsuche ersparen will, kann alternativ auch auf einer der Park-and-Ride-Flächen der Stadt parken. Nah gelegen ist zum Beispiel der Parkplatz „Groß Schwaßer Weg“.

OZ