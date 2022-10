Am Donnerstag wurde ein neuer Adidas-Markenstore in den Hanse Outlets in Broderstorf bei Rostock eröffnet. Zahlreiche Kunden standen schon kurz vorher an.

Der erste Outlet Store des größten deutschen Sportartikelherstellers wurde in den Hanse Outlets in Broderstorf eröffnet. Was es dort gibt und welche neuen Geschäfte sich noch ansiedeln.

