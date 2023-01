Antrag der Rostocker Südstadtklinik abgelehnt: Weitere Standorte in MV dürfen Krebs-OP durchführen

Rostock/Schwerin/Greifswald. Das Sozialgericht in Schwerin hat einen Eilantrag des Südstadtklinikums Rostock abgelehnt. In diesem Antrag wollte sich die Klinik als einziger Standort für Speiseröhrenkrebs-Operationen in MV etablieren und den Eingriff anderen Krankenhäusern untersagen.

Uwe Reuter, Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Greifswald, begrüßt die Ablehnung des Antrags. Die Universitätskliniken in MV schulen neue Ärzte in dem Eingriff, eine Entscheidung für den Antrag hätte daher die Ausbildung der Fachkräfte torpediert. „Überall wird über den Facharztmangel diskutiert. Gleichzeitig will ein Krankenhaus die Ausbildung der nächsten Ärztegeneration in einem so wichtigen Feld gerichtlich verhindern,“ kritisiert Reuter.

Die Südstadtklinik will den Beschluss des Sozialgerichtes nun prüfen und anschließend über das weitere Vorgehen beraten. Die Klinik kann binnen eines Monats Einspruch gegen den Beschluss einlegen.

Der Antrag richte sich nicht gegen andere Krankenhäuser, betonte Steffen Vollrath, Verwaltungsdirektor der Klinik. Bereits seit Mitte des vergangenen Jahres hätte sich die Klinik mit den Kassenverbänden und dem Sozialministerium beraten, da die Südstadtklinik als einziges Krankenhaus die Mindestanzahl an Speiseröhren-OPs erfüllt. „Wir kannibalisieren uns gegenseitig, anstatt solche Spezialeingriffe auf wenige Zentren mit ausreichenden Patientenzahlen und hoher Qualität im Land zu konzentrieren“, so Vollrath.

Weitere Kliniken in MV zu dem Eingriff fähig

Der operative Eingriff bei Speiseröhren-Krebs sei hochkomplex und erfordere eine Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Disziplinen, so die Uniklinik Greifswald. Laut der Krankenkassen in MV seien noch drei weitere Krankenhäuser neben der Südstadtklinik zu solchen OPs fähig: die Universitätsmedizin Greifswald und Rostock sowie die Helios Klinik Schwerin.