﻿Apache 207 in Rostock im Liveticker: Es geht los!

Apache 207 ist einer der erfolgreichsten Deutsch-Rapper der Gegenwart. Diesen Freitag tritt er im Rostocker Iga-Park auf. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Event mit einem Live-Ticker.

Rostock. „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg ist der bisherige Hit des Jahres in den deutschen Charts. Auf diesen Song freuen sich an diesem Freitag auch etwa 16 000 Fans. Denn heute tritt der Mannheimer im Rostocker Iga-Park auf. Doch der große Fan-Andrang kann auch zu diversen Problemen führen – so wie Staus auf den Rostocker Straßen bei der An- und Abreise. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Event mit einem Liveticker ab 16 Uhr.