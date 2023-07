﻿Apache 207 in Rostock im Liveticker: So läuft das Konzert im Iga-Park

Kostenfrei bis 16:03 Uhr lesen

Ein Blick zurück

Ausstellung in der Klützer Kirche zeigt das jüdische Leben in Deutschland

In der Stadt Klütz haben nach historischen Aufzeichnungen nie Juden gelebt. Die Kirchengemeinde zeigt aber jetzt in der Sommerausstellung in der Marienkirche die 1700 Jahre alte Geschichte des jüdischen Lebens in Deutschland, das in Grevesmühlen Teil des Alltags war.