﻿Konzerte im Iga-Park: Veranstalter sorgt für bessere Sicht und schnellen Nachschub an Barwagen

Rostock. Am Wochenende wird es voll im Iga-Park. Sowohl das Apache-207-Konzert am Freitagabend als auch die Show von Roland Kaiser am Sonnabend gelten als ausverkauft. Veranstalter Semmel Concerts setzt auf ein neues Konzept, das für das Publikum ein besseres Konzerterlebnis schaffen soll. „Wir haben den sogenannten FOH zweigeteilt“, erklärt Produktionsleiter Maik Nehring. Das „Front of House“ ist der Technik-Turm, in dem Ton- und Lichttechniker während des Konzerts ihre Arbeit machen und an Mischpulten für den richtigen Sound und gutes Licht sorgen.

Freie Sicht bis ganz nach hinten

Stand der FOH in der Vergangenheit mittig vor der Bühne im Publikum, bleibt dieser Bereich nun frei und bietet Konzertbesuchern eine freie Sichtachse bis in die letzten Reihen. Es wird zwei kleinere FOHs links und rechts im Publikum an jenen Stellen geben, wo ohnehin Lautsprechertürme stehen müssen. An den Rückseiten werden Videowände hängen, die das Geschehen auf der Bühne zeigen.

Neben der freien Sicht aus der Mitte bietet diese Aufteilung noch einen weiteren entscheidenden Vorteil für die Konzertbesucher. „Dahinter haben wir Platz, um den Getränkeausschank so zu positionieren, dass jederzeit Nachschub angeliefert werden kann“, erklärt Nehring. Die Wege zu den Lagern werden kurz gehalten. So sollen Engpässe wie bei vergangenen Veranstaltungen vermieden werden. Nach den Erfahrungen im Vorjahr setzt Semmel Concerts in diesem Jahr außerdem auf mehr Getränkewagen mit mehr Personal.

