﻿Apothekenstreik in Rostock: Frau bricht in Warteschlange zusammen

Rettungseinsatz

Ein Rettungswagen musste kommen, nachdem vor der Rostocker Ratsapotheke eine ältere Frau zusammengebrochen ist. Sie stand in der Warteschlange der Notdienstapotheke.

Der Apothekenstreik am Mittwoch sorgt für lange Warteschlangen vor den wenigen geöffneten Apotheken in MV. In Rostock kam es deswegen zu einem medizinischen Notfall.