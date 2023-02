Ob Frühstück, Brot oder warmes Essen: Inzwischen sind 50 Geschäfte, Restaurants, Bäckereien und Hotels aus Rostock bei der App „Too good to go“ dabei. Damit sollen weniger Lebensmittel im Müll landen. Wie es funktioniert, wie viel Geld man sparen kann und welche Geschäfte dabei sind.

Rostock. Günstig weggeben statt ganz wegwerfen: Die dänische App „Too good to go“ will helfen, Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, noch preiswert an die Kunden zu bringen. In Zeiten steigender Lebensmittelpreise stößt das Angebot in Rostock auf sehr großes Interesse.