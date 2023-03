﻿Jetzt also doch: Aquadrom in Graal-Müritz schließt – wie es mit dem Schwimmbad weitergehen könnte

Neuer Chef am Leibniz-Institut in Warnemünde will Geheimnissen der Ostsee auf den Grund gehen

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde zählt zu den renommiertesten Meeresforschungsinstituten überhaupt. Am Mittwoch bekommt es einen neuen Chef: Oliver Zielinski will in dem Meer mit neuer Technik spannende Phänomene erkunden, die bis heute ungeklärt sind.