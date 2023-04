﻿Aquadrom in Graal-Müritz schließt: Wie es jetzt mit dem Standort weitergehen könnte

Graal-Müritz. Anfang März angekündigt, nun traurige Gewissheit: Das einst so beliebte Schwimmbad Aquadrom in Graal-Müritz wird zum Samstag, 29. April, seine Türen schließen. Das teilte Mit-Geschäftsführer Philipp Krüger auf OZ-Anfrage mit.

Nach fast 19 Jahren hat das private Unternehmen, die Aquadrom Graal-Müritz GmbH & Co. Freizeit KG, vor einigen Wochen verkündet, das Schwimmbad aufzugeben – aus wirtschaftlichen Gründen. Gerüchte gab es bereits seit Längerem, denn das Schwimmbad hatte seit einiger Zeit sichtbar mit Sanierungsstau zu kämpfen. Bei Google häuften sich im letzten halben Jahr die negativen Bewertungen.

Aquadrom in Graal-Müritz machte Verluste

Die stark gestiegenen Energiepreise und die Coronazeit haben dem Unternehmen, das seinen Sitz in Hamburg hat, offenbar Probleme bereitet. Dass es am Ende finanziell enger wurde, bestätigen auch Daten der Creditreform MV von der Decken KG. In deren Wirtschaftsinformationen wird eine schwache Bonität bescheinigt. In den letzten Abschlüssen seien Verluste gemacht worden, heißt es auf OZ-Anfrage. Der Datensatz sei aber ansonsten sauber. Es gibt laut Creditreform keine offenen Schulden bei Lieferanten.

Das Aquadrom Graal-Müritz schließt zum 29. April seine Türen. Damit gehen 19 Jahre Schwimmbad-Geschichte im Ostseebad zu Ende. Zuletzt machte sich auch optisch der Sanierungsstau bemerkbar. © Quelle: Virginie Wolfram

Droht Graal-Müritz nun eine große Ruine mitten im Ort? Geschäftsführer Krüger betont, dass die Außenanlagen rund um das Aquadrom weiterhin gepflegt werden sollen. Auch die Physiotherapie im Aquadrom bleibe in Betrieb, sodass weiterhin medizinische Ostsee-Heilwasserbäder angeboten würden.

In Graal-Müritz läuft die Gerüchteküche derweil auf Hochtouren. Denn das Schwimmbad liegt in prominenter Lage im Ort und ist damit auch für Käufer interessant. Das Grundstück, auf dem die Freizeitanlage steht, ist in privater Hand. Damit gilt ein Verkauf als denkbar und lukrativ. Die Gemeinde hat über den Bebauungsplan allerdings ein Mitspracherecht, sodass beispielsweise nicht einfach ein neues Hotel an dieser Stelle eröffnet werden könnte.

Wird das Aquadrom zum Rehastandort?

Bürgermeisterin Benita Chelvier gibt nicht viel auf die Gerüchte in der Gemeinde. Es habe Gespräche zwischen der Gemeinde und den Betreibern gegeben, in denen verschiedene Varianten erörtert worden seien. „Eine Möglichkeit wäre die Weiterentwicklung in Richtung Reha/Vorsorge, und das ist aufgrund der bestehenden Angebotsstruktur des Aquadroms derzeit sicherlich die vielversprechendste Variante“, sagt Chelvier. Eine Lösung gebe es nur zusammen mit den Eigentümern.

Kein Schwimmen mehr möglich: Nach der Schließung des Aquadroms in Graal-Müritz (im Bild) soll das Schulschwimmen künftig in der Median-Kinderklinik im Ort stattfinden. © Quelle: Ove Arscholl

Was die Gemeinde Graal-Müritz fordert, sei allerdings, dass immer auch eine öffentliche Nutzung ermöglicht werden müsse. Ob Schwimmbad und/oder Sport und Wellness vermag Chelvier nicht zu sagen, denn konkrete Pläne gebe es noch nicht.

Geschäftsführung: Prozess wird längere Zeit andauern

Das Unternehmen hält sich bislang ebenfalls bedeckt: „Wir, als derzeitige Geschäftsführung, können keine verbindlichen Auskünfte geben. Es wird sich aber sicherlich um einen längeren Prozess handeln, der gemeinsam in Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen muss“, sagt Geschäftsführer Philipp Krüger. Die Entscheidung liege bei den Eigentümern.





Wie es am Standort des Aquadroms in Graal-Müritz weitergeht, ist noch offen. © Quelle: Virginie Wolfram

Und eine Übernahme des Schwimmbads durch die Gemeinde? Da das Aquadrom sowie das Grundstück einem Privatunternehmen gehörten, seien dem Ostseeheilbad kommunalrechtlich, aber auch haushaltsrechtlich für eine Beteiligung oder gar Gesamtübernahme Grenzen gesetzt, betont die Bürgermeisterin.

Lösung für das Schulschwimmen gefunden

Zur Wahrheit gehöre zudem, dass es immer Gegenstimmen zur Beteiligung der Gemeinde an dem Unternehmen gab. Benita Chelvier bedauert die Schließung sehr: „Das Aquadrom war eine bedeutende Einrichtung für die wirtschaftliche Grundlage unseres Ortes, den Tourismus.“ Vor allem als zusätzliches Angebot und saisonverlängernde Maßnahme.

Immerhin konnte für das wichtige Schulschwimmen nun eine Lösung gefunden werden: Es wird zukünftig in der Median Kinderklinik Tannenhof stattfinden. Für die Rettungsschwimmer werde zurzeit noch eine neue Trainingsmöglichkeit innerhalb des Ortes gesucht.