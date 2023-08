﻿Arbeiten auf der Hanse Sail in Rostock: Diese lukrativen Jobs sind noch zu haben

Rostock. In weniger als zwei Wochen startet das maritime Großevent der Hansestadt Rostock. Auf der 32. Hanse Sail erwartet die Besucher ein Programm mit Segeltörns, Schiffe gucken, Wissenschaft, Livemusik, Unterhaltung und vielem mehr. Für die meisten Menschen bedeutet die Hanse Sail Freizeit und Vergnügen. Andere nutzen das Event zum Arbeiten und Geldverdienen. Welche Jobs noch zu haben sind und was Interessierte verdienen können.

Reiseguide zur Sail: Jobben bei der Deutschen Bahn

Mit einem ganz besonderen Aufruf macht die Deutsche Bahn auf sich aufmerksam. Es werden Reiseguides für die Hanse Sail gesucht. In der Stellenausschreibung heißt es: „Du wirst vom 11. August bis 13. August auf den Bahnhöfen Rostock, Lütten Klein und Warnemünde im Rahmen der Hanse Sail eingesetzt.“ Aufgaben: Unterstützung der Reisenden beim Kauf von Fahrscheinen an den Automaten, Lenkung der Kundenströme, Ansprechpartner sein und Infos geben. Gute Sprachkenntnisse, vor allem Deutsch und Englisch sind wünschenswert. Die Bereitschaft zu längerem Stehen und zum Tragen von Unternehmensbekleidung werden ebenso wie Kundenfreundlichkeit, ein dienstleistungsorientiertes Auftreten und Spaß im Umgang mit Menschen vorausgesetzt. Die Deutsche Bahn zahlt 14 Euro pro Stunde und am Sonntag einen Zuschlag.

Hanse-Sail-Büro: Shuttle-Service für Kapitäne und Künstler

Das Hanse-Sail-Büro sucht noch nach Verstärkung in den Bereichen Shuttle-Service, Auf- und Abbau sowie Organisation. Marco Uhlich, Sail-Veranstaltungsmanager im Bereich Sicherheit und Technik erklärt: „Beim Shuttle-Service handelt es sich um einen Fahrdienst für Kapitäne, Bootsbesatzungen oder Künstler. Auch internationale Gäste der Stadt oder Personal der Sail werden gefahren.“ Der Großteil der Transporte finde im Raum Rostock statt, aber auch deutschlandweite Fahrten und Flughafentransfers bis Berlin oder Hamburg seien möglich.

Gesucht werden Mitarbeiter für den Zeitraum vom 10. bis 13. August. Führerschein und Fahrerfahrung sind wichtige Voraussetzungen. Ein Auto wird jeweils bereitgestellt. „Die Bezahlung richtet sich immer nach dem individuellen Einzelfall, etwa wie viel Erfahrung jemand hat oder welches Arbeitsmodell angestrebt ist“, sagt Uhlich. Es sei möglich, auf Honorarbasis zu arbeiten, als Kurzzeitbeschäftigung oder im Minijob. Mindestlohn werde in jedem Fall gezahlt, „der Rest ist Absprache“.

Multitalente für Aufbau-Crew gesucht

In der Auf- und Abbau-Crew wird ab sofort bis zum 18. August Unterstützung gesucht. „Es geht um den Umbau und Rückbau des gesamten Veranstaltungsbereiches, den Aufbau von Pagoden, Zelten und Bauzäunen, auch das Aufhängen von Werbematerial gehört dazu“, so Uhlich. In Gruppen werden die Mitarbeiter an den verschiedenen Schauplätzen der Hanse Sail eingesetzt, etwa im Kurhausgarten, an der Mittelmole oder am Stadthafen. Auch hier gilt: Bezahlung nach Mindestlohn und individueller Absprache. „Hier suchen wir wahre Multitalente, ohne die es die Veranstaltung nicht geben würde“, bekräftigt Marco Uhlich.

Weiterhin sei noch ein ganz besonderer Posten zu vergeben: „Wir suchen ein Organisationstalent für die Bühnenkoordination, idealerweise mit Führerschein.“ Jemanden, der leidenschaftlich gern organisiert und strukturiert arbeitet, auch mit Künstlern agiert, sich um Ablauf und Struktur kümmert und Ansprechpartner ist. Ein hohes Maß an Koordinationsgeschick sei wünschenswert. Einsatzort ist Rostock, Zeitraum ebenfalls vom 10. bis 13. August.

Sailtechniker Volker Rövensthal ist bei der Vorbereitung der Hanse Sail 2023 im Einsatz. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ob Schüler, Student, Freiberufler oder Rentner: Bewerbungen sind an die Mailadresse hansesail@rostock.de zu richten. Bei den Aufbauhelfern sei es hilfreich, Verfügbarkeiten und Zeiträume gleich mitanzugeben.

„Cocktails del Sol“ sucht Barkeeper und Servicekräfte

Für diverse Getränkestände auf der Hanse Sail werden vom 10. bis 13. August noch Aushilfen, Barkeeper und Servicekräfte im Team von „Cocktails del Sol“ gesucht. Die Aufgaben sind Bestellannahmen und Service an der Bar sowie das Mixen von Getränken. Da es sich um den Ausschank alkoholischer Getränke handelt, können nur volljährige Bewerber berücksichtigt werden.

Vertragsmodelle sind Mini- oder Teilzeitjobs. Der Stundenlohn beträgt 13 bis 15 Euro, je nach Berufserfahrung. Gearbeitet wird in Schichten von sechs bis acht Stunden. Auch Bewerber ohne Erfahrung sind willkommen. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0176 / 378 271 51 oder per Mail bei personal@cocktails-del-sol.de melden.

