Arbeitsunfälle im Rostocker Hafen: Zwei Menschen schwer verletzt

Am Mittwoch haben sich zwei Männer bei ihrer Arbeit am Rostocker Hafen schwer verletzt. Ein 53-Jähriger stürzte vier Meter in die Tiefe. Ein anderer quetschte sich bei Ladearbeiten das Bein. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rostock. Im Rostocker Seehafen sind am Mittwochnachmittag zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwer verletzt worden. In beiden Fällen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte.

Arbeitsunfall auf Güterschiff

So stürzte ein 53 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag auf einem Güterschiff von einer etwa vier Meter hohen Leiter, als er mit Vorbereitungen zum Verladen von großen Rohren beschäftigt war. Der Mann erlitt schwere Kopf- und Brustverletzungen und kam in eine Rostocker Klinik.

Kurz danach kippten schwere Schaltschränke, die auf Paletten am Kai standen, bei Ladearbeiten eines Gabelstaplerfahrers um. Dabei wurde einem Helfer ein Bein durch eine beladene Palette eingeklemmt, er kam in eine Klinik. Die für Arbeitsunfälle zuständigen Behörden wurden eingeschaltet.