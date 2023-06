﻿Archäologen melden bedeutende Funde am Rostocker Rathaus – was ausgegraben wurde und wie es vor Ort weitergeht

Preis-Check

Wer an der Ostsee wohnen oder Urlaub machen will, zahlt drauf: Mieten, Immobilien, Hotelübernachtung und Ferienwohnungen sind in Strandnähe meist teurer als in der City. Wie sieht’s beim täglichen Einkauf aus? Die OZ hat Edeka, die Drogerie Rossmann und Bäcker Junge getestet. Für bestimmte Kunden gibt es Rabatte.