Vom Erdbeerhof zur ARD: Karls-Chef Robert Dahl wird TV-Star

Containerdorf für Geflüchtete in Greifswald: So ist Stimmung der Anwohner im Ostseeviertel

In den Plattenbauten der Vitus-Bering-Straße in Greifswald leben die Menschen teilweise seit Jahrzehnten – immer wieder auch mit Geflüchteten, etwa aus der Ukraine oder Syrien. Aber so hitzig wie jetzt wurde noch nie über das Thema gestritten, sagen Bewohner. In ihrer Nachbarschaft soll ein Containerdorf entstehen. Die OZ hat sich mit den Menschen aus dem Ostseeviertel unterhalten.