Der Schauspieler, Musiker und Künstler Armin Müller-Stahl plaudert zu Hause in Sierksdorf (Schleswig-Holstein) aus dem Nähkästchen: Welche wichtige Rolle seine Frau in der Karriere des 91-jährigen Universalgenies gespielt hat und was er über seine Kunst, die aktuell in der Rostocker Kunsthalle zu sehen ist, sagt.

Armin Mueller-Stahl (91) zeigt in seinem Haus in Sierksdorf (Schleswig-Holstein) den von ihm entworfenen und gestalteten Umschlag des Brockhaus-Lexikons. Der Künstler und Schauspieler stellt aktuell in der Rostocker Kunsthalle seine Bilder unter dem Titel "Alle Kunst will Musik werden" aus.

Sierksdorf/Rostock. Pussierlich jagen sich zwei Eichhörnchen durch die Äste der Tanne vor den Fenstern des Wintergartens. Nur ein paar Nadelbäume sperren sich dem Blick auf die Ostsee vor dem Haus der Familie Mueller-Stahl in Sierksdorf nördlich von Scharbeutz (Ostholstein). Armin Mueller-Stahl (91) lehnt sich in seinem Stuhl zurück. 

Rostocks Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann ist bei Mueller-Stahls vorbeigekommen. Der Star soll Kataloge signieren. „Wie viele sind es denn diesmal?“ Es sind 70. 8000 Besucher haben die Ausstellung des Künstlers und Schauspielers „Alle Kunst will Musik werden“ seit 22. Mai gesehen. Bis 18. September läuft die Schau in der Kunsthalle. Der Schauspieler lächelt: „8000 Besucher – die hatte ich in Los Angeles an einem Tag.“

Armin Mueller Stahl (91) und seine Frau Gabriele im Wintergarten ihrer Hauses in Sierksdorf (Schleswig-Holstein) im Gespräch mit Rostocks Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann. © Quelle: Michael Meyer

In Amerika wird man für seine Talente gefeiert

Schauspieler? Armin Mueller-Stahl ist eher das letzte Universalgenie seiner Art. Er fügt aber an: „Ein Schauspieler, der malt, das funktioniert in Deutschland nicht. Und wenn man dann noch mehr Talente hat, wird’s eng.“ Er spitzt die Lippen – ein Markenzeichen seiner Mimik. In Amerika sei das anders. Da werde man für seine Talente gefeiert. In Deutschland: Schublade auf, Schauspieler rein, wieder zu, fertig, für immer.

Bilder der Ausstellung „Alle Kunst will Musik werden“ des Malers und Schauspielers Armin Mueller-Stahl in der Rostocker Kunsthalle. © Quelle: Ove Arscholl

Mueller-Stahl ist eigentlich ein Springer. Einer, der sich traut, alles loszulassen, Grenzen zu überwinden, vor allem, die im Kopf, einer, der immer wieder den Mut hatte, abzuspringen. In ein neues Leben. Schauspieler in der DDR, Ausreise 1980 in den Westen Deutschlands. Ab 1989 USA. Hollywood-Star, Schauspieler, Regisseur, Künstler, Autor, Musiker. Er spielt Geige, Klavier, singt. Am liebsten Jazz. Als Dirigent hat er sich auch schon versucht. Und ein Charmebolzen ist er by the way.

Armin Mueller-Stahl (91) am Klavier in seinem Haus in Sierksdorf (Schleswig-Holstein). © Quelle: Michael Meyer

Seine Frau Gabriele streift er im Gespräch im Wintergarten immer mal wieder mit einem sanften Blick, während sie Kaffee und Plätzchen serviert. Seit 1973 sind die beiden verheiratet. Er lächelt, als sie ihm ins Wort fällt bei einer seiner etwas langen Satzpause über eine Anekdote. „Dann erzähl du, Gaby.“ Aber am Ende erzählt er. Und böse gemeint ist der Satz nicht. Hier sitzen zwei verwandte Seelen an einem Tisch. Das Geheimnis einer mehr als 50 Jahre währenden Liebe? Jetzt erzählt sie: „Dass man die Seele des anderen verstehen und dem anderen guttun, gut sein möchte. Und nicht aufrechnen. Das ist Liebe.“

„Bester Schauspieler? Helmut Schmidt!“

Eigentlich sei sie ja verrückt gewesen, damals Ende der 60er, sich auf so einen Kerl einzulassen, mit all den Frauen, die der ständig vor der Kamera küssen durfte. Mueller-Stahl hebt den rechten Arm: „Gaby war die beste Entscheidung meines Lebens. Und sie war es auch, die mich angetrieben hat, den Sprung in die USA zu wagen, weil sie schon immer ins Ausland wollte, die Welt sehen.“ Und eigentlich sei ja auch das völlig verrückt gewesen, damals ’89, nach Hollywood zu gehen. „Ich sprach kaum Englisch. Da ist die Grenze zwischen Mut und Dummheit auch eher fließend“, sagt er.

Armin Mueller-Stahl Geboren wurde Armin Mueller-Stahl am 17. Dezember 1930 in Tilsit. Die Kriegswirren verbrachte er in Mecklenburg-Vorpommern, wo er von einem sowjetischen Soldaten als veremintlicher „Hitlerjunge“, fast erschossen wurde. Ab 1948 studierte er in Berlin Musik. Ab 1952 gehörte er zum Ensemble des Theaters am Schiffbauerdamm bei Helene Weigel, ab 1954 an der Volksbühne. Ab 1956 war er in der DDR in fast 40 TV-Rollen zu sehen, berühmt wurde er für seine Rollen in „Das unsichtbare Visier“, „Nackt unter Wölfen“ (1963), „Tödlicher Irrtum“ (1970), „Die Verschworenen“ (1971) mit Manfred Krug oder „Jakob, der Lügner“ (1974). 1976 unterschrieb Mueller-Stahl den Brief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, erhielt in der DDR keine Rollen mehr, schrieb seine Autobiographie „Verordneter Sonntag“ und stellte 1980 einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik. Es folgten rund 50 Rollen von Fassbinders „Lola“ (1981) über „Bittere Ernte“ (1985) bis „Das Spinnenetz“ (1989). Ab ’89 war Mueller-Stahl in Hollywood zu sehen: „Music Box (1989) von Costa-Gavras, „Night On Earth“ von Jarmusch, „Das Geisterhaus“ (1993) von Bille August, „Shine“ (1996) von Scott Hicks, spielte aber auch immer wieder in seiner Heimat Rollen in Filmen wie „Bronsteins Kinder“ (1991) und natürlich „Die Manns“ als Thomas Mann (2001). Mehr als 150 Filmrollen, Dokumentationen, mehr als 20 Preise, eine Oscar-Nominierung („Shine“), 22 Ausstellungen und unzählige Auftritte als Musiker. Heute lebt Mueller-Stahl mit seiner Ehefrau Gaby in seinem Haus in Sierksdorf (Ostholstein) und Los Angeles und wimdet sich der Malerei und der Musik.

Auf die Frage, wen Armin Mueller-Stahl für den besten Schauspieler hält, sagt er trocken: Helmut Schmidt. Schmidt habe ihm 1989 bei einem Treffen geholfen, die Green Card für die USA zu bekommen. „Der saß mir am am Tisch gegenüber und schlief.“ Zwischendurch sei er aufgewacht und habe was erzählt. „Und da sind mir diese Pausen aufgefallen. Viel zu lang und immer an den unpassendesten Stellen.“ Damit habe Schmidt seine gesamte Karriere über vorgegeben, frei zu reden, während er eigentlich ablas. Als Mueller-Stahl für seine erste Rolle in Hollywood – „Music Box“ von Costa-Gravas – vorsprach, habe er sich diese Methode angeeignet, um sein schlechtes Englisch zu verschleiern. Der Rest ist bekannt.

Armin Mueller Stahl (91) in seinem Atelier mit Rostocks Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann, der einmal den Berliner Filmpreis in die Hand nehmen darf. © Quelle: Michael Meyer

Mehr als 130 TV- und Filmrollen von 1956 bis 2015 in der DDR („Jakob der Lügner“), im Westen Deutschlands („Lola“) und in Hollywood („Bronsteins Kinder“). Und natürlich die Unvergesslichen wie seine Rolle des Thomas Mann in „Die Manns“ 2002 oder die des Taxifahrers in Jim Jarmuschs „Night on Earth“ 1991. Als er mal in Lübeck spazieren ging, hat ihn ein Urlauber erkannt und gesagt: „Guten Tag, Herr Mann!“

Hauptrolle in „Die Schwarzwaldklinik“ abgelehnt

Mueller-Stahl lehnte klassische Broterwerbsrollen wie die des Dr. Brinkmann in „Die Schwarzwaldklinik“, „Der Große Bellheim“ oder „Der Alte“ ab und widmete sich dem Autorenkino um Fassbinder, Kluge oder Patrice Chéreau. Er hat seit 1954 Theater gespielt, Hörspiele aufgenommen, US-Kinofilme synchronisiert („Tödliche Umarmung“), seine Kunst in 21 Austellungen gezeigt und 50 Filmpreise und Auszeichnungen gesammelt – Berliner Bär, Deutscher Filmpreis, Lola, Goldene Kamera, eine Oscar-Nominierung. Er ist mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Kunstpreis der DDR und dem DDR-Nationalpreis geehrt worden.

Zum Bambi sagt er: „Was ist der denn wert? Das ist doch kein Preis.“ Es gebe Preise, die hätten im Hause eine Aufgabe, Fenster offen halten beim Lüften zum Beispiel. Den Schweriner Ochsen sollte er auch mal erhalten. „Ja, den wollten die mir überreichen. Aber ich bin da nicht hingefahren.“ Der Fauspreis ist mal aus dem Regal gefallen und „hätte fast meine Frau erschlagen, da hab ich den weggestellt“, sagt er.

Nun seine 22. Ausstellung. 400 Jazz- und Musikbilder hat er in seinem kleinen Atelier oben im Haus. Im Atelier der Garage stehen um die 5000 weiteren Bilder. Menschen, Musiker, Stars, Alltagsszenen gezeichnet, ihm geht es um die Haltung, gemalt in Aquarell, Öl, Acryl, mit Kohle oder Stiften auf allerlei Untergründen – was gerade da ist. Wenn die Kunst von innen drängt, müsse sie nach außen. „Aber Blumen male ich nicht, die bewundere ich. Da bin ich gegenüber der Natur nur ein Stümper.“ Er zeigt auf eine anderthalb Meter hohe Bauernrose, die sich den Weg zwischen Steinplatten auf der Terrasse selbst gebahnt hat: „Ein Wunder, oder?“

Zur Eröffnung der Ausstellung „Alle Kunst will Musik werden“ war der Maler und Schauspieler Armin Mueller-Stahl mit seiner Frau Gabriele in die Rostocker Kunsthalle gekommen. © Quelle: Ove Arscholl

Seine Rostocker Schau mit Werken von 1956 bis 2022 läuft unter dem Titel „Alle Kunst will Musik werden“. Erhebt sich die Musik damit nicht über jegliche andere Kunst? Mueller-Stahl lehnt sich zurück, spitzt die Lippen und schüttelt leicht den Kopf: „Nein, die Musik ist die Kunst, die am schnellsten kommt und wieder verschwindet, die am unmittelbarsten berührt.“ Demnach gebe es keine bildende Kunst – kein Gemälde, kein Buch, kein Film – die so berühren kann wie, sagen wir mal, Bruckners Fünfte oder Brubecks „Take Five“? Der Star lächelt milde: „Nehmen Sie mal die vier Sinfonien von Brahms. Dann bin ich dabei. Den Brubeck lass ich stehen.“

Programm zur Ausstellung Die Rostocker Kunsthalle bietet zu der Ausstellung „Alle Kunst will Musik werden“ von Armin Mueller-Stahl, die bis 18. September im Schaudepot läuft, ein Begleitprogramm. Das Sommerkino zeigt am 25. August (20.30) den Defa-Film „Nelken in Aspik“ (Vortrag des Filmhistorikers Frank-Burkhard Habel ab 19 Uhr), am 26. August (20.30) „Lola“ und am 27. August den Hollywood-Film „Die Farben des Herbstes“. Am 2. September (19 Uhr) präsentieren HMT-Studenten die musikalisch-literarische Hommage „Es soll nämlich alles ganz anders sein“ in der Kunsthalle. Am 6. September (17 Uhr) führt Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann, der die Schau selbst kuratiert hat, durch die Ausstellung.

Das Malen, sagt der 91-jährige Humanist, mache ihm die täglichen Nachrichten erträglicher. Daher auch sein neustes Werk in der Schau „Ukraine, Russland“ (2022). Es ist der Störer in der Schau, die sonst leicht und luftig daherkommt, Haltungen spiegelt. „Ukraine, Russland“ tut weh in seinem blau, gelb, schwarz und blutrot.

„Rückblickend“, sagt er, „finde ich es bemerkenswert, wie viele mutige Entscheidungen ich in meinem Leben getroffen habe.“ Das hätte auch schiefgehen können. Aber so ist es gut. Und so ist schön.