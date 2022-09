In MV gibt es immer mehr Bedürftige. Anlaufstellen wie die Tafel oder das Kinderhaus „Arche“ können die Nachfrage kaum bedienen. „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow fordert die Regierung auf, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu streichen.

Rostock. Leere Kühlschränke, hungrige Kinder, verzweifelte Familien: Bernd Siggelkow, Gründer des Hilfswerkes „Die Arche“, schlägt Alarm. „In den letzten Monaten kommen immer mehr Bedürftige zu unseren Standorten“, so Siggelkow. Auch in Rostock gibt es eines der Arche-Kinderhäuser, das starken Zulauf hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die steigende Armut beobachtet der Pastor mit Sorge. „Wir brauchen dringend eine Steuerbefreiung für Lebensmittel“, erklärt er und ergänzt: „Wenn es nur kurzfristig geht, dann für alle Lebensmittel, sollte es langfristig möglich sein, dann vor allem für die gesunden.“

Inflation treibt Menschen in MV in die Armut

Die Inflation treibe immer mehr Menschen in die Bedürftigkeit – Geringverdiener, Alleinerziehende, aber auch Familien mit vielen Kindern. Neben Problemen durch bereits gestiegene Preise eine sie alle die Angst vor den enormen Energiekosten. Bisherige Entlastungen gehen Siggelkow deshalb nicht weit genug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Energiepauschale von 300 Euro kann ja kaum einer wirklich aufheben, bis die Abrechnung nächstes Jahr kommt. Das Geld wird von den meisten sofort gebraucht.“ Er kenne Fälle, in denen Eltern gerade lieber selbst auf Essen verzichten, damit wenigstens der Nachwuchs etwas bekommt. „Mit den derzeitigen Hartz-IV-Regelsätzen für Kinder kriegt man schon lange niemanden mehr satt“, sagt Siggelkow.

Tafel in Rostock verhängt wegen Nachfrage Aufnahmestopp

Auch die Tafeln im Land merken die Not vieler Menschen. „Wir mussten zum Teil schon an einigen Standorten Aufnahmestopps verhängen, beispielsweise in Rostock und im Landkreis“, sagt Thomas Hildebrandt vom Landesverband der Tafeln MV.

Das Problem seien aber nicht nur die steigenden Nutzerzahlen. Sondern auch die sinkende Menge an Lebensmitteln, die verteilt werden können. „Viele Märkte ordern mittlerweile bewusster. Dazu werden die Lebensmittel dort länger verkauft – nah ans Mindesthaltbarkeitsdatum dran oder knapp drüber, beispielsweise in Rettertüten“, so Hildebrandt. Diese Lebensmittel fehlen dann für die Bedürftigen bei der Tafel.

Zudem achten immer mehr Kunden beim Einkaufen auf den Preis. „Wenn auch die Besserverdienenden nur noch ins Schnäppchen-Regal greifen, wird es für die Menschen mit wenig Geld noch schwerer“, sagt der Neustrelitzer.

Finden Sie es sinnvoll, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zumindest vorübergehend auszusetzen? Sagen Sie uns Ihre Meinung und nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landesregierung: Mehrwertsteuer sichert Sozialleistungen ab

Die Probleme der Menschen im Land sind auch bei der Landesregierung bekannt. „Eine generelle Aussetzung der Mehrwertsteuer würde aus Sicht des Sozialministeriums aber nicht gezielt genug wirken“, sagt Ministeriumssprecherin Anne Schilling. Zudem könnten dadurch soziale Sicherungssysteme gefährdet werden. Immerhin sichere die Mehrwertsteuer als große Einnahme des Staates auch die Sozialleistungen ab.

„Um die sozialen Auswirkungen der Krise abzumildern, müssen Bund und Länder gemeinsame Anstrengungen vornehmen“, sagt Schilling und verweist auf den vom Land beschlossenen Härtefall-Fonds in Höhe von 30 Millionen Euro, dessen Ausgestaltung gerade abgestimmt würde.

Arche-Gründer Bernd Siggelkow reicht das nicht. „Es ist mittlerweile nicht mehr fünf Minuten, sondern fünf Sekunden vor zwölf. Und wir müssen erstmal dafür sorgen, dass es den Kindern in unserem Land gut geht“, sagt er.