Arved Fuchs legt auf Expedition „Ocean Change“ Stopp in Warnemünde ein

Warnemünde. Arved Fuchs hat am Mittwoch mit seinem Forschungsschiff in Warnemünde festgemacht. Beim ersten Zwischenstopp auf seiner Expedition „Ocean Change 2023“ nahm der Polarforscher beim Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) verschiedene Messinstrumente an Bord, die an bestimmten Positionen in der Ostsee ausgesetzt werden sollen. Dabei handelte es sich um insgesamt zehn Messbojen, sogenannte Argo-Floats, die über lange Zeiträume Daten liefern und dabei helfen, verlässliche Aussagen über den Zustand der Ostsee zu treffen.

Bei einem Pressetermin an Bord des Schiffes "Dagmar Aaen" stehen Oliver Zielinski (l-r), Direktor des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), Bettina Martin (SPD), Wissenschaftsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Steffi Lemke (Grüne), Bundesumweltministerin, und Arved Fuchs, Polarforscher und Buchautor, am Bug. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Im Anschluss an Warnemünde nehmen das Schiff „Dagmar Aaen“ und die ehrenamtliche Crew Kurs via Skagerrak in den nördlichen Teil der Nordsee und weiter in den Atlantik. Im Bereich des schottischen Festlandes und der Orkney Inseln sollen Wasserproben entnommen werden.

Das Projekt Ocean Change setzt sich bereits seit 2015 intensiv mit den Veränderungen in den Ozeanen sowie deren Auswirkungen auf das Klima und die Küstenlandschaften auseinander. An dem Termin in Warnemünde nahmen auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) teil.

