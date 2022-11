﻿Hündin Sissi gab Rostocker Patient ein letztes Mal Kraft: „Das hat mich wahnsinnig berührt“

Der Wünschewagen des ASB hat dem schwerstkranken Jörg in Rostock einen letzten Wunsch erfüllt. Er wollte noch einmal einen Hund streicheln. Die Ehrenamtlichen machten seine Hündin ausfindig. So lief das emotionale Wiedersehen.

Rostock. „Jörg hat nur noch wenige Stunden und sein größter Wunsch ist es, noch einmal einen Hund zu streicheln.“ Mit diesem Satz beginnt ein Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook, der in diesen Tagen zahlreiche User zu Tränen rührt – über 6000 Reaktionen und fast 700 Kommentaren. Geschrieben hat diesen Post Bettina Hartwig vom Wünschewagen des ASB aus Rostock. Dieser erfüllt schwer kranken Menschen letzte Wünsche, bringt sie mit einem entsprechend umgebauten Fahrzeug zu ihren Wunschorten. Im Fall des totkranken Jörg, Patient der Uniklinik Rostock, lief es aber ganz anders.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Uns hat ein Anruf von einer Intensivstation erreicht“, erzählt Bettina Hartwig. Die Schwestern hätten ihr mitgeteilt, dass Jörg noch einmal einen Hund streicheln möchten. „Uns war sofort bewusst, dass wir uns beeilen mussten, so krank war Jörg.“ Und da dieser selbst Hundebesitzer ist, sei klar gewesen, „dass wir ihm nicht irgendeinen Hund vorbei bringen, sondern seinen“, so Hartwig. Doch zunächst habe niemand gewusst, wo das Tier abgeblieben sei.

Sissi in Hundepension in Laage bei Rostock gefunden

Schließlich hätten die Schwestern in der Klinik herausgefunden, dass der Vierbeiner in einer Hundepension in Laage untergebracht sei und auf den Namen „Pfiffi“ hören solle, berichtet Bettina Hartwig von der Suche. Ohne zu Zögern, machten sich ehrenamtliche Helfer auf den Weg dorthin. Vor Ort habe es dann erstmal eine Überraschung gegeben. „Pfiffi heißt nämlich gar nicht Pfiffi, sondern Sissi und ist eine Hundedame“, so Hartwig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Hund sei man dann in die neurologische Klinik nach Gehlsdorf gefahren. „Was ich dort erlebt habe, wird mir noch sehr lange im Herzen bleiben. Das hat mich wahnsinnig berührt“, erzählt sie. Ärzte und Schwestern hätten alles möglich gemacht, um Jörg seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Da der Hund nicht in die Klinik durfte, wurde Jörg für einen kurzen Augenblick mitsamt Intensivpflegebett nach draußen in den Park gebracht.

Lesen Sie auch

Ein magischer Moment in der Uniklinik Rostock

„Die Sonne schien Jörg, der nicht mehr sprechen und sich kaum noch bewegen konnte, ins Gesicht. Alles war still, nur Sissi lief aufgeregt hin und her und suchte das nächste Leckerli. Alle waren ganz gespannt, was da passieren würde. Wird Sissi ihr Herrchen erkennen? Und spürt Jörg, dass es seine eigene kleine Fellnase ist, die er streichelt?“, schildert Bettina Hartwig auf Facebook.

Der Moment sei magisch gewesen. „Sissi wurde in Jörgs Nähe immer ruhiger und Jörg wurde beim Berühren seines Hundes immer wacher. Tränen der Freude liefen über sein Gesicht. Dann ein stilles Lächeln, als er erfuhr, dass Sissi in sehr gute Hände kommen wird.“ Selbst der Arzt war erstaunt darüber, welche Reaktion der Hund bei dem schwerkranken Jörg ausgelöst habe, schildert Bettina Hartwig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

User auf Facebook zu Tränen gerührt

Die Geschichte berührt auf Facebook ganz viele User. „Oh man, Tränen schießen gerade in mein Gesicht. Habe selbst zwei Hunde und der Gedanke, dass ich vor ihnen diese Welt verlasse, ist unerträglich“, schreibt eine Nutzerin. Und eine andere meint: „Danke, dass es euch alle gibt, die das möglich machen – das Wünschewagen-Team und die ganz besonderen Pflegern und Ärzte.“

Sie werde dieses emotionale Erlebnis in tiefer Erinnerung behalten, sagt Bettina Hartwig. „Für uns war sofort klar, dass der Wünschewagen helfen muss. Auch wenn in diesem normalerweise kranke Menschen an die Orte ihrer Wünsche gebracht werden. Den letzten Wunsch quasi zu einem Patienten zu bringen, war ungewöhnlich, aber eine sehr berührende Erfahrung.“