﻿Astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche – so steht es um die Anerkennung als Weltkulturerbe

In der Rostocker Marienkirche bleiben viele Besucher staunend stehen, wenn sie die astronomische Uhr entdecken. Das technische Denkmal läuft seit 550 Jahren mit Originalteilen aus dem Mittelalter. Das ist weltweit einzigartig. Was ein Verein tut, um die Uhr als Welterbe anerkennen zu lassen.

Rostock. Das Geburtstagskind will keine Geschenke, auch keine Ballons oder Torte. Aber etwas mehr Aufmerksamkeit, darüber würde sich die astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche sicher freuen. Davon sind zumindest die Freunde des technischen Denkmals überzeugt. „Denn selbst vielen Einwohnern der Stadt ist gar nicht bewusst, welchen Schatz wir hier haben“, sagt Wolfgang Fehlberg nachdenklich.

Am Mittwoch ist die Ersterwähnung der Astronomischen Uhr genau 550 Jahre her. Dass sie mit den Bauteilen von früher immer noch läuft, ist nicht nur ein Zeichen guter Pflege, sondern macht den Zeitanzeiger weltweit zur ältesten noch funktionierenden Uhr aus dem Mittelalter. Fehlberg ist deshalb überzeugt, dass der Status als Weltkulturerbe eine Wertschätzung ist, welche die astronomische Uhr auf jeden Fall verdient.

Technisches Denkmal in Rostocker Marienkirche

Seit 2009 setzt sich eine Gruppe von Rostockern dafür ein, das technische Denkmal auf die entsprechende Unesco-Liste zu bekommen. „Vor allem, weil es darauf schon eine Vielzahl von Schlössern, Kirchen und Stadtzentren gibt – aber die technischen Denkmäler vernachlässigt wurden. Ein Zeitmesser fehlt beispielsweise bisher ganz auf der Welterbeliste“, so Fehlberg.

Doch der Weg dahin ist lang. Das weiß auch Michael Bräuer, ehemaliger Architekt und Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Er gehörte schon 2009 zu der Gruppen von Rostockern, die sich für die Astronomische Uhr engagierten, mit Experten sprachen und Fakten zusammentrugen, um den besonderen Stellenwert des Zeitmessers für die Welterbe-Bewerbung herauszustellen. „Nachdem es das Residenzensemble Schwerin auf die Vorschlagsliste geschafft hat, war auch unsere Zeit für Unterstützung aus dem Land gekommen“, blickt Bräuer zurück.

Und einen Erfolg gibt es bereits zu vermelden. Im Oktober 2021 haben die engagierten Ehrenamtler gemeinsam mit der Kirchgemeinde, der die Uhr gehört, der Hansestadt und der Universität einen Antrag eingereicht, um die astronomische Uhr auf die sogenannte Tentativliste, die Sammlung von Vorschlägen für zukünftige Welterbe-Nominierungen, zu bekommen. „Und wir sind unheimlich stolz, dass im Dezember die Bestätigung der Kultusministerkonferenz kam, dass wir es geschafft haben und die Uhr als einer von 17 deutschen Vorschlägen auf der Liste steht“, erklärt Prof. Fedor Mitschke, der seit gut zehn Jahren für das Denkmal engagiert ist. Denn das Prozedere ist anspruchsvoll. „Man kann bei dem Antrag schon an Formalien wie der Schriftgröße und dem Zeilenabstand scheitern“, weiß Mitschke.

Ziel: Rostocker Marienkirche Weltkulturerbe im Jahr 2025

Grund zum Jubeln ist das aber leider immer noch nicht. „Bis März kommenden Jahres wird geprüft, welche Vorschläge in die engere Wahl kommen. Eventuell werden dann noch mal Nacharbeiten zum Antrag gefordert“, erklärt Fehlberg. Ende 2023 sei dann klar, ob die astronomische Uhr die nächste Hürde nimmt und der Unesco in Paris vorgeschlagen wird. Eine finale Entscheidung über die Aufnahme sei nicht vor Ende 2025/Anfang 2026 zu erwarten.

Um den weiteren Prozess bestmöglich zu begleiten, haben sich die Mitstreiter des bisherigen Initiativkreises astronomische Uhr im Mai zu einem Verein zusammengeschlossen, der sich über weitere Unterstützer freut. Passend zum Jubiläum des Denkmals hat der Verein – zehn Jahre nach der letzten Fachtagung – für das kommende Wochenende ein internationales Symposium organisiert. Von Freitag bis Sonntag gibt es für das interessierte Fachpublikum zahlreiche Vorträge. Unter anderem von Prof. Manfred Schukowski, der sich seit Jahrzehnten mit astronomischen Großuhren beschäftigt und für das Rostocker Exemplar die neue Kalenderscheibe berechnete, die 2018 in Gebrauch genommen wurde.

Am Puls der Zeit: Am Dienstag zeigt die Astronomische Uhr sogar die partielle Sonnenfinsternis. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Sonnabendnachmittag (29. Oktober) gibt es ab 13.45 Uhr im Universitätshauptgebäude eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit. Unter anderem spricht Prof. Marc von der Höh dann über einen kulturhistorischen Blick auf die Rostocker astronomische Uhr.

Mehr interessierte Blicke auf das Denkmal sollen durch die Welterbe-Bewerbung erreicht werden. „Denn wir haben hier eine Uhr, um die uns alle anderen beneiden“, versichert Wolfgang Fehlberg. Ein bekannteres Exemplar – die astronomische Uhr in Prag – ist zwar älter, verfügt mittlerweile aber nur noch über deutlich jüngere Technik und keine Originalteile, wie in Rostock. Der Vereinsvorsitzende ist überzeugt, dass die Hansestadt viel zu wenig mit diesem Pfund wuchert. Spätestens, wenn die Träume der Uhren-Enthusiasten wahr werden – und das Denkmal auf einer Liste mit der Chinesischen Mauer oder den Pyramiden von Gizeh steht, würden hoffentlich alle Rostocker erkennen, welch technisch bedeutsames und historisch wertvolles Meisterstück in der Marienkirche zu bewundern ist.