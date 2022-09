Auf dem Weg zum Spiel beim FC Hansa Rostock: Fan von Hannover 96 festgenommen

Eigentlich wollte der Mann seinen Fußball-Verein beim Auswärtsspiel im Ostseestadion unterstützen. Doch auf dem Weg dorthin machte er Bundespolizisten auf sich aufmerksam. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 27-Jährige per Haftbefehl gesucht wird.

Rostock. Für einen Fan des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist die Reise zum Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock am vergangenen Sonntag im Gefängnis zu Ende gegangen. Der 27-Jährige war Bundespolizisten im Regionalzug aus Hamburg aufgefallen, weil er in der Bahn Sticker angebracht hatte. Der Aufforderung der Beamten, dies zu unterlassen, kam der Mann nicht nach. Daraufhin wurden seine Personalien festgestellt.

Die Überprüfung ergab, dass gegen den Fußballfan ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vom August 2022 vorlag. Der Mann war im März 2021 rechtskräftig wegen Betruges verurteilt worden. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro entrichten oder eine 80-tägige Ersatzhaftstrafe abbüßen. Der Strafzahlung war der 27-Jährige bis dato nicht nachgekommen und konnte diese auch am Sonntag vor Ort nicht leisten. Deshalb muss er nun die Haftstrafe antreten. Noch vor Spielbeginn im Ostseestadion brachte ihn die Polizei in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Von Daniel Heidmann