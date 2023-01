Auf der Flucht vor der Polizei: Güstrower rast mit über 200 km/h und ohne Licht über A 19

Die Arbeiten am neuen Schwimmhallengebäude in Bergen auf der Insel Rügen kommen gut voran, ebenso die Modernisierung der Ringstraße oder der Bau des neuen Fachklassengebäudes in der Graskammer. Doch es gab auch viele Herausforderungen für Bürgermeisterin Anja Ratzke. So lief das Jahr aus ihrer Sicht.