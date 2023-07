Der Rostocker Axel Korschewski hat eine Leidenschaft für jahrhundertealte Uhren. Als er selbst krank wurde, ist ihm die Bedeutung von Zeit im Leben klarer geworden. Er krempelte sein Leben um und zog an die Ostsee. Hinter den Kirchturmuhren in seiner Galerie stecken spannende und auch traurige Geschichten.

Rostock. Es tickt, klingelt und läutet. Im Atelier Blau Orange in der Östlichen Altstadt in Rostock gibt der Klang von Uhren den Ton an. Zehn Kirchturmuhren nennt Axel Korschewski sein Eigen. In ihm lösen die Geräusche etwas Besonderes aus: „Sie geben mir das Gefühl von Zeit und mahnen mich: Carpe diem – nutze den Tag!“ Sich nicht im Alltag zu verlieren, sondern jeden Augenblick auszukosten, das versucht der 61-Jährige, seitdem ein Verwandter schwer an Krebs erkrankt ist. „Mir wurde klarer, wie kostbar doch jede Minute, jede Stunde, jeder Tag ist.“