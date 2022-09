﻿„Aufdrehen“ zum Saisonausklang: So lief das Brückenfest in Warnemünde

Den Saisonausklang hat Warnemünde in dieser Woche groß gefeiert. Am Wochenende gab es im Ostseebad ein umfangreiches Programm. Höhepunkt am Sonntag: Die Drehung der historischen Bahnhofsbrücke. Die Verantwortlichen sind zufrieden mit der Saison.

Rostock. Sonntag, kurz nach 12 Uhr: An beiden Enden der Bahnhofsbrücke drängen sich Menschen an die Absperrungen. Am gesamten Strom stehen Schaulustige, zücken ihre Mobiltelefone, um Videos und Fotos von dem Bauwerk aufzunehmen. Dann geht es los: Unter großer Anstrengung drehen zwei Männer, die sich auf der Brücke positioniert haben, an einem großen Rad – dabei wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der die Brücke an beiden Enden anhebt. Nun liegt sie nur noch mittig auf dem sogenannten Königszapfen.

Stück für Stück werden die 80 Tonnen Stahl in Bewegung gesetzt – das historische Bauwerk dreht sich, bis es schließlich, im 90-Grad-Winkel zum Ufer steht. Unter großem Jubel der Schaulustigen schippert eine Flotte aus Optis, Segel- und Ruderbooten stromaufwärts an ihnen vorbei. Normalerweise wäre an der Drehbrücke Endstation gewesen.

Brückendrehung Die historische Bahnhofsbrücke in Warnemünde wurde am Sonntag gedreht.

Geschichte der Bahnhofsbrücke

Die Anwesenden erfahren zudem einiges über die Historie der Warnemünder Bahnhofsbrücke. Das technische Denkmal stammt aus dem Jahre 1903. Die Drehung der Brücke war zunächst bis 1940 möglich, danach aufgrund von Lagerschäden nicht mehr. Eine komplette Rekonstruktion aller Brückenteile erfolgte 1991. Am 7. August 2000 rammte ein Fahrgastschiff, das einen technischen Defekt hatte, die Brücke und zerstörte das „Herzstück“ des Bauwerks – den Königszapfen, auf dem sich die Brücke dreht.

In den Jahren 2004/2005 erfolgte die Reparatur, ein neuer Königszapfen wurde eingebaut. Im Dezember 2005 kam es erneut zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrgastschiff, 2006 erfolgte eine erneute Reparatur. Im Jahr 2014 wurde die Drehmechanik grundlegend erneuert, 2022 erneut instand gesetzt.

Positives Saison-Fazit

Mit dem „Brückenfest“ und der Drehung der Bahnhofsbrücke wird feierlich der Saisonausklang im Ostseebad gefeiert. „Wir haben in diesem Jahr eine erfolgreiche Saison hinter uns bringen können nach zwei Jahren Pause. Das war wohltuend, wieder so vielen Leuten Freude bereiten zu können“, sagt Ingeborg Regenthal vom Warnemünde Verein. Auch Tourismusdirektor Matthias Fromm ist zufrieden. „Wir drehen an diesem Wochenende noch einmal auf“, sagt er. Er verweist auf die Beach-Polo-Meisterschaften, die Kreuzfahrt-Anläufe, die „Bayrischen Wochen“ am Riesenrad und das Brückenfest mit großem Rahmenprogramm. „Abwechslungsreicher geht es an einem Wochenende nicht“, so Fromm. „Das war in den letzten zwei Jahren nicht selbstverständlich und wir freuen uns, dass wir im Jahr 2022 einen großartigen Sommer erleben durften.“

„Schön, dass was los ist“

Das gesamte Wochenende wurde gefeiert – zu sehen waren Auftritte der Shantychöre „Luv un Lee“, „De Klaashahns“ sowie „SingManTau“, die Brückendrehung wurde von der Warnemünder Trachtengruppe begleitet. „Es ist schön, dass was los ist“, resümiert Besucher Peter Köpcke. „Mich interessiert die Brückendrehung, weil ich es beeindruckend finde, dass sie noch so schön in Schwung ist und noch alles funktioniert.“ Er und seine Frau Christa wollen im Anschluss noch durch den Ort schlendern. Auf der Seepromenade konnten sich Besucher an zahlreichen Imbissständen stärken.