﻿Auftrag für Neptun Werft: Rostocker bauen einen neuen Luxusliner

Es geht bergauf bei der Neptun Werft in Rostock: Die Schiffbauer haben einen weiteren Auftrag für ein Luxus-Schiff an Land gezogen. Welche Neubauten jetzt in den Auftragsbüchern stehen und warum das Unternehmen nun wieder zusätzliches Personal sucht.

Ein Viking-Flusskreuzfahrt-Schiff in Paris: Ein Schwester-Schiff soll nun auf der Rostocker Neptun-Werft gebaut werden.

Rostock. Endlich mal wieder gute Nachrichten für den Schiffbau-Standort Rostock: Der Neptun Werft ist es gelungen, einen Neubau-Auftrag einer großen Kreuzfahrt-Reederei an Land zu ziehen. Die Schwester-Werft der Papenburger Meyer Werft soll bis 2025 einen neuen Flusskreuzfahrer für Viking River Cruises bauen.

Viking ist in der Vergangenheit einer der wichtigsten Kunden für die Rostocker Schiffbauer gewesen: Insgesamt 65 sogenannte „Viking Longships“ – kein anderer Schiffstyp weltweit wurde in einer größeren Serie gebaut – haben die Rostocker seit 2010 abgeliefert. Nun kommt Nummer 66 hinzu.

„Das Schiff wird die strengsten Abgasvorschriften der Europäischen Union erfüllen und verfügt wie vier Schwesterschiffe, die bereits 2020 abgeliefert worden sind, über ein Hybrid-Antriebssystem mit Batterien. Dieses System sorgt so für eine erhebliche Reduzierung der Emissionen“, heißt es aus der Meyer-Zentral in Papenburg. Nach Angaben der Neptun Werft wird der Neubau speziell für den Einsatz auf der Seine in Frankreich konzipiert. Es bietet Platz für 168 Passagiere, ist 125 Meter lang und kann selbst im Pariser Stadtzentrum festmachen.

Neptun Werft in Rostock sucht Personal

„Wir freuen uns, diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit Viking in Warnemünde weiterführen zu können“, erklärt Lars-Gunnar Klasen, Betriebsleiter der Neptun Werft. Für die Schiffbauer bedeutet der Neubau-Auftrag einen weiteren Schritt aus der Krise: In Rostock baut die Meyer-Gruppe unter anderem zusammen mit der Fassmer-Gruppe das neue Forschungsschiff „Meteor 4“ sowie mit Lürssen zwei Tanker für die Marine.

Zudem liefern die Rostocker Schiffbauer weiterhin komplette Maschinenraum-Module für Hochsee-Kreuzfahrtschiffe, die in Papenburg oder auch Turku (Finnland) gebaut werden. Erst kürzlich wurde ein solches Modul für ein neues Disney-Schiff in der Hansestadt fertiggestellt. Für die neuen Aufträge will Neptun auch weitere, neue Jobs schaffen.