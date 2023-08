Sozialarbeiterin Sabrina Drews aus Rostock steht Opfern bei, wenn sie ihren Peinigern im Prozess gegenübersitzen. Wie sie mit den Betroffenen den Gang in den Zeugenstand vorher übt und warum sie sich im Prozess manchmal danebensetzen muss

Rostock. Schreiend und weinend verließ eine junge Frau vor einigen Wochen den Gerichtssaal im Rostocker Amtsgericht. Zu schwer wog die Belastung vor Gericht. Sie sollte dem Gericht beschreiben, was ihr widerfahren war. 2018 wurde sie von einem Rostocker Ex-Polizisten missbraucht. Bei ihrer Aussage saß der Täter nur wenige Meter von ihr entfernt. In dem Moment müssen die Erinnerungen an den Tag im Oktober 2018 wieder hervorgebrochen sein, als Sven F. sie missbrauchte und den Übergriff mit dem Handy filmte.