﻿Auktion in Rostock: Wohnung, Haus, Land – diese Immobilien und Grundstücke suchen Käufer

Rostock. Der Meistbietende bekommt den Zuschlag: In Rostock werden demnächst mehrere Immobilien und Grundstücke versteigert, die in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Häuser, Wohnungen und Grundstücke suchen Käufer.

Die Norddeutsche Grundstücksauktion veranstaltet am 1. Juni 2023 eine Versteigerung im AFZ - Aus- und Fortbildungszentrum Rostock.

Bei der Auktion wird beispielsweise eine Eigentumswohnung in der Rostocker KTV versteigert: Die 53 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses, direkt am grünflächigen Thomas-Müntzer-Platz. Wer sie sein eigen nennen möchte, muss mindestens 174 000 Euro bieten.

Reetdach-Haus an der Ostsee kaufen

Wer ein Reetdach-Haus an der Ostsee besitzen möchte, kann sich Börgerende-Rethwisch ein Schätzchen sichern: ein 214 Quadratmeter großes Wohnhaus, welches um 1870 auf zwei Ebenen errichtet und ca. im Jahr 2019 modernisiert wurde und auf einem rund 27 000 Quadratmeter großem Grundstück steht, kann ersteigert werden. Preis: mindestens 1,4 Millionen Euro.

Ebenfalls in Strandnähe liegt ein Grundstück in Admannshagen. Das 58 000 Quadratmeter große Stück Land ist verpachtet und bringt dem neuen Besitzer pro Jahr rund 1700 Euro Pacht ein. Mindestgebot: 179 500 Euro.

Ebenfalls zu haben: eine ehemalige Wassermühle in Jatznick (Startgebot: 5000 Euro) oder eine Doppelhaushälfte am Bäbeliner See in der Gemeinde Dobbin-Linstow (Startgebot: 39 000 Euro).

Die Auktion am 1. Juni beginnt um 12 Uhr. Den kompletten Auktionskatalog kann man online einsehen unter www.ndga.de.

