﻿Aus der Traum für Wassersportler? Rostock will Sanierung der Mühlendammschleuse streichen

Zu teuer und mit zu vielen Hürden verbunden wäre das Bauprojekt, lässt Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) in einem Papier an die Bürgerschaft mitteilen. Die hatte zuletzt den Kauf des Denkmals beschlossen. Der Verein, der sich für den Erhalt der Schleuse in Rostock einsetzt, will weiterkämpfen.

Rostock. Für Detlef Krause ist es ein Schlag ins Gesicht – wenngleich einer, mit dem er schon lange gerechnet hatte. Nun hat es der Vorsitzende des Vereins zur Rettung der Mühlendammschleuse in Rostock schwarz auf weiß: Die Hansestadt will die Finger von dem sanierungsbedürftigen Denkmal lassen, kein Geld in die Wiederinstandsetzung investieren. Auch soll die Schleuse weiterhin in Besitz des Bunds bleiben, vom Kauf rät Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD), der derzeit noch amtierender Oberbürgermeister ist, ab, lässt er in einem Papier für die Bürgerschaft mitteilen.

Die hatte sich 2019 nach langem Hin und Her für den Kauf und die Sanierung der Schleuse am Mühlendamm ausgesprochen. Per Beschluss wiesen die Mitglieder das Rathaus an, prüfen zu lassen, in welchem Umfang und für wie viel Geld das möglich wäre. Nun zeigt das Ergebnis der Machbarkeitsstudie: Die Stadt sollte besser die Finger von dem Denkmal lassen. Zu teuer und mit zu vielen bürokratischen Hürden verbunden wäre das Vorhaben. „Es wurden neben erheblichen finanziellen Auswirkungen auch erhebliche genehmigungsrechtliche Unwägbarkeiten festgestellt“, heißt es wörtlich.

Ziel der Retter des Denkmals ist komplette Öffnung für Boote

Für Detlef Krause ist das zwar noch nicht das ganz große Desaster, denn die Mitglieder der Bürgerschaft können sich immer noch gegen den Vorschlag der Verwaltung aussprechen. „Trotzdem müssen wir die ganze Kampftour jetzt noch mal machen“, so der Rostocker. Was er meint: Erst am 1. März soll das Stadtparlament den Beschlussvorschlag von Finanzsenator von Wrycz Rekowski auf den Tisch bekommen. Vorher beschäftigen sich zuständige Ortsbeiräte und Ausschüsse mit dem Thema. Die müssten Krause und seine Mitstreiter nun erneut von ihrem Ziel überzeugen: eine komplett sanierte, zur Durchfahrt freigegebene Schleuse am Mühlendamm.

Detlef Krause ist Vorsitzender des Vereins zum Erhalt der Mühlendammschleuse in Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Aktuell ist der Durchlass teilweise zugeschüttet, nur eingeschränkt nutzbar. Paddler und Kanuten können mit ihren Booten auf der einen Seite anlanden, müssen es dann ein paar Meter tragen und wieder ins Wasser setzen. Diese Variante ist das Ergebnis einer „Zwischenlösung“, die Rostock und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee in Stralsund (WSA) 2020 ersonnen hatten – aus Sicherheitsgründen. Das Trinkwasser, das die Hansestadt aus der Warnow bezieht, sei bei extremem Hochwasser in Gefahr, hieß es. Aber auch, dass der Durchlass jederzeit wieder geöffnet werden könnte. Das versicherten WSA und Finanzsenator.

Neue Schleuse würde Rostock bis zu 4,5 Millionen Euro kosten

Möglich ist das auch laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie des Rostocker Planungsbüros Inros Lackner. Vier Varianten zur möglichen Zukunft der Mühlendammschleuse werden darin gegeneinander abgewogen: von der vollständigen Wiederöffnung bis zur kompletten Verfüllung. Fazit: Will die Hansestadt das maritime Baudenkmal in seinen ursprünglichen Zustand versetzen, muss sie etwa 4,5 Millionen Euro investieren.

Bemerkenswert: Bekäme die Mühlendammschleuse außerdem ein neues Tragwerk aus Stahlbeton, würde das mit mehr als 8 Millionen Euro insgesamt zwar teuer werden, durch Fördermittel von Land und Bund aber maximal 2,5 Millionen Euro an der Stadt hängenbleiben. Ebenfalls in der Kalkulation aufgeführt wird eine Variante, bei der alles so bleiben soll, wie es jetzt ist. Kostenpunkt für Rostock: 100 000 Euro, plus jährlich etwa 6000 Euro Betriebskosten.

Für Detlef Krause ist das schöngerechnet – und fachlich falsch. So würden auch im aktuellen Zustand Vorhäfen gebraucht, die in der Studie keine Rolle spielen, nennt der studierte Ingenieur ein Beispiel. Außerdem sei deutlich zu erkennen, dass die Kosten und „genehmigungsrechtliche Unwägbarkeiten“ in der Rechnung die wichtigsten Faktoren bilden. „Die Stadt hat keine Lust, jedes Mal, wenn sie einen Spatenstich machen möchte, verschiedene Behörden zu fragen“, so Krause.

Vereinsvorsitzender: Hochwasserschutz nur vorgeschoben

Auch sei der Vorschlag, die Schleuse dauerhaft dichtzumachen, zu kurz gedacht. Angesichts der immer voller werdenden Straßen könnte die Warnow für Gütertransporte genutzt werden, wie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts geschehen. Für vorgeschoben hält Krause das Argument, dass eine Verfüllung des Durchlasses Rostock besser vor Hochwasser schützen würde. Der 2019 „im Schnellverfahren“ gebaute Damm erreiche das gleiche Niveau wie zuvor die Schleusentore. Und: „Der Hochwasserschutz an der Schleuse ist unwirksam, solange große Abschnitte des Mühlendamms ein niedrigeres Niveau haben“, so Krause.

Geschichte der Mühlendammschleuse in Rostock Die Schleuse am Mühlendamm in Rostock wurde nach einer Bauzeit von rund anderthalb Jahren 1886 fertiggestellt. Sie ist damit eine der ältesten Schleusen in Mecklenburg-Vorpommern, die zwar derzeit nicht komplett funktionstüchtig ist, es aber wieder gemacht werden könnte. Die Schleuse diente seit ihrer Inbetriebnahme dem Hoch- und Trinkwasserschutz der Hansestadt, die Letzteres aus der Warnow bezieht. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts fuhren noch zahlreiche Frachtschiffe zwischen Bützow, Schwaan und Rostock bis nach Warnemünde und passierten dabei auch die Schleuse. Auch Ausflugsdampfer fuhren bis in die 80er Jahre dort entlang und der Wassersport auf der Warnow florierte. 2011 wurde die Schleuse wegen des Neubaus der Mühlendammbrücke geschlossen – und blieb es auch nach Ende der Bauarbeiten 2015. Als die Idee aufkeimte, den Durchlass schlichtweg zu verfüllen, gründete sich der Verein zur Rettung der Mühlendammschleuse. Er konnte erreichen, dass diese noch im selben Jahr unter Denkmalschutz gestellt wurde. Eine entsprechende Petition unterzeichneten mehr als 10 000 Menschen. Seitdem gab es immer wieder Bestrebungen, die Schleuse wieder instand zu setzen – mindestens teilweise in Form einer Slipanlage für Wassersportler mit kleinerem Gerät oder sogar vollständig. Dafür sollte Rostock das Denkmal gemäß eines Beschlusses der Bürgerschaft von 2019 dem Bund abkaufen. Eine Machbarkeitsstudie sollte verschiedene Varianten der Sanierung aufzeigen und auch, wie viel diese die Stadt kosten würden.

In der kommenden Woche will er die Vereinsmitglieder zusammentrommeln und einen Plan schmieden, wie sie sich weiter für ihre Schleuse einsetzen können. Bis zur Bürgerschaftssitzung am 1. März, auf der erneut über die Zukunft der Schleuse entschieden werden soll, haben Detlef Krause und seine Mitstreiter Zeit, möglichst viele Fürsprecher zu gewinnen.