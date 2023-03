Aus für Bierbühne in Rostock – nun trifft es auch Lübeck

Mehr als 400 Biersorten konnten in den Geschäften der Bierbühne gekauft werden. Nachdem bekannt wurde, dass die Läden in Rostock und Hamburg geschlossen werden müssen, trifft es nun auch den Standort in Lübeck. Warum und wie es dort nun weitergeht.

Rostock/Lübeck. Weitere traurige Nachricht für alle Bier-Fans in Norddeutschland: Nachdem der Rostocker und Hamburger Standort der Bierbühne am 25. März geschlossen werden musste, öffnet auch das Geschäft in Lübeck bald zum letzten Mal seine Türen. „Ein schwerer Schritt“, wie das Bierbühnen-Team am 25. März in den Sozialen Medien mitteilt.

„Wir haben immer Vollgas gegeben, um euch schnell mit den frischesten Neuheiten und der größtmöglichen Biervielfalt in Lübeck und online zu versorgen. Dieser Weg geht nun zu Ende, denn das Insolvenzverfahren wird nun eröffnet“, schreibt das Bierbühnen-Team auf Facebook. Die Fachgeschäfte für Craftbeer gehören Micha Reese, Chef der Firma Craft Beer Rockstars.

Rund 400 Sorten Craft Beer wurden dort bis zuletzt verkauft. Außerdem gab es Verkostungen sowie Bierseminare. Gutscheine dafür verfallen nun mit der Insolvenz, bestätigen die Verantwortlichen.

Bierbühnen-Fans sind traurig über Ladenschließung

Das löst auch bei den Fans der Bierbühne Fassungslosigkeit hervor. „Ich bin wirklich traurig, Leute, euer Laden war die beste Anlaufstelle“, schreibt zum Beispiel Toni Baloni auf Facebook unter der Ankündigung. „Wo soll ich denn jetzt mein Bier herbekommen?!“, fragt sich auch Timo Koenig.

Im Gegensatz zu den Geschäften im Rostocker Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Hamburg-Winterhude wird der Laden in der Lübecker Altstadt jedoch nicht sofort schließen. „Es wird noch einen Abverkauf in den nächsten Wochen geben.“ Wann genau die Bierbühne zum letzten Mal öffnen wird, ist noch nicht bekannt.

Um die anderen beiden Standorte jedoch leer räumen zu können, muss auch die Filiale in der Hüxstraße 75 vom 28. bis 31. März geschlossen werden, heißt es weiter. „Kommt die nächsten Wochen gern nochmal vorbei und sagt ,Auf Wiedersehen’. Vielen vielen Dank für fast sieben Jahre.“