﻿„Das war für uns unvorstellbar“: Aus für Galeria Kaufhof sorgt für Entsetzen in Rostock

Am Montag waren die Türen schon für mehrere Stunden geschlossen. Ab Januar 2024 ist Galeria Kaufhof in Rostock dann ganz dicht. Ein Schock – auch für viele Kunden. Sie erinnern sich an nette Verkäuferinnen und die große Auswahl. Was ihnen fehlen wird und was keinesfalls aus dem Standort werden sollte – die OZ hat sich umgehört.

Rostock. Auf den ersten Blick sieht alles so aus, als wäre gar nichts passiert: Drinnen brennt Licht, auf einem Werbeschild wird mit 40 Prozent Rabatt auf Schuhe geworben. Im Schaufenster liegen die neuesten Schulranzen und warten auf Kundschaft. Nur die darf an diesem Montag nicht rein. „Vorübergehend geschlossen“ steht in dicken Lettern auf den Zetteln an den Eingangstüren von Galeria Kaufhof an der Breiten Straße in Rostock. „Wegen einer Betriebsversammlung“. Das lässt Böses ahnen.

Böses, das wenig später Gewissheit wird: Das größte Kaufhaus Rostocks muss schließen. Am 31. Januar 2024 ist Schluss. So hat es der Mutterkonzern entschieden. 150 Stellen fallen weg. Viele Mitarbeiter arbeiten seit Jahrzehnten in dem Warenhaus.

Schließung der Rostocker Filiale kommt überraschend

Auf dem nahen Uni-Platz spielt eine Blas-Kombo beschwingte Lieder. Die Sonne verbreitet einen Hauch von Frühling. Von Aufbruch. Drinnen bei Galeria hingegen ist wohl niemandem beschwingt oder nach Aufbruch zu Mute.

Auf der Betriebsversammlung erfahren die Mitarbeiter, was aus ihnen werden soll. Dass sie in eine Transfergesellschaft wechseln können. Es fließen Tränen, berichten später Teilnehmer, die aber ihren Namen nicht nennen möchten. Unverständnis soll geherrscht haben. Schließlich galt Galeria Kaufhof in Rostock als eines der erfolgreichsten Häuser im Konzern.

Ja, auch der Standort Rostock hatte unter den Schließungen in der Pandemie und der zunehmenden Konkurrenz aus dem Internet gelitten. Aber nicht in einem Maße wie andere Standorte. Im Citykreis, dem Zusammenschluss der Rostocker Innenstadt-Händler, war niemand davon ausgegangen, dass die Hansestadt auf der Liste der Standorte stehen würde, die geschlossen wird. „Das war für uns unvorstellbar“, so Citymanager Peter Magdanz.

„Bloß nicht noch mehr Büros“

Immer wieder rütteln Kunden an diesem Nachmittag an den verschlossenen Kaufhaus-Türen. Weil sie den Zettel übersehen haben. Auch Jutta Willmann wartet darauf, dass sie doch noch „Geld ausgeben“ kann.

Dass die Filiale bald für immer dicht machen soll – sie hört das zum ersten Mal. Und die 68-Jährige ist geschockt: „Das wäre wirklich Mist für Rostock – und für die netten Verkäuferinnen.“ Viele kennt sie seit Jahren – weil sie Stammkundin ist und weil sie in der Wendezeit selbst mal bei Galeria gearbeitet hat. „Sechs Wochen lang. In der Spielwaren-Abteilung. Eine wilde Zeit war das“, sagt Willmann.

Jutta Willmann (68): „Mir tun die netten Verkäuferinnen leid.“ © Quelle: Frank Söllner

Sie entschied sich, doch lieber als Kindergärtnerin zu arbeiten. Galeria hält sie aber die Treue seitdem: „Kleidung, Schuhe – ich habe schon so ziemlich alles da gekauft.“ Wenn die Uhr kaputt, ist gibt es im Warenhaus im Erdgeschoss noch einen Reparaturservice. „Wenn das alles wegfällt, lohnt es sich fast nicht mehr in die Innenstadt zu fahren“, sagt die Reutershägerin.

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke), Industrie- und Handelskammer-Präsident Klaus-Jürgen Strupp und viele weitere Entscheider teilen diese Sorge. Willmann: „Die Stadt muss aufpassen, dass hier wieder Handel einzieht. Noch mehr Büros und Krankenkassen-Filialen kann die Innenstadt nicht gebrauchen.“

„Hier kann man noch bummeln“

Ute Ferdinand sieht das ganz ähnlich. „Ich kaufe regelmäßig bei Galeria ein“, sagt die 55-Jährige. Die Vielfalt des klassischen Warenhauses gefällt ihr. Die Atmosphäre. „Unten kann ich einen Kaffee trinken, oben einkaufen. Hier kann man noch einen richtigen Einkaufsbummel machen.“

Ute Ferdinand (55): „Hier kann man noch bummeln.“ © Quelle: Frank Söllner

Was soll aus dem riesigen Galeria-Kaufhaus in Rostock werden?

Anke Wegner (45) ist gerade mit Tochter Amelie (14) in der Stadt unterwegs: „Ich habe immer gerne bei Galeria eingekauft“, sagt die Rostockerin. Und was? „Kleidung, Textilien – für die ganze Familie. Wenn Galeria schließt, wird das Kaufhaus nicht nur uns, sondern ganz Rostock fehlen.“

Anke Wegner (45) geht mit Tochter Amelie (14) gern bei Galeria einkaufen. „Ich kaufe hier meistens für die ganze Familie Textilien.“ © Quelle: Frank Söllner

Auch Wegner fragt sich, was aus der riesigen Immobilien mit Parkhaus mitten in der Stadt werden soll. Einfach wegreißen und was Neues bauen – das wird nicht gehen: Die Front zur Langen Straße steht unter Denkmalschutz.

„Hier kann ich die Ware erst einmal ansehen und ausprobieren“

Birgit Hansen (65) – ebenfalls aus Rostock – findet es traurig, dass Galerie Kaufhof für immer schließen wird. „Ich habe eigentlich gehofft, dass das Rostocker Haus erhalten bleibt. Ich bin gerne hier einkaufen gegangen – weil man im Gegensatz zum Internet die Ware erst einmal ansehen und ausprobieren konnte.“

Birgit Hansen (65) aus Rostock: „Galeria wird mir fehlen.“ © Quelle: Frank Söllner

Abwechslungsreich – das ist der Begriff, der ihr für Galeria in Rostock in den Sinn kommt. „Kaufhof wird mir schon ein wenig fehlen.“ Viele anderen Rostockern wohl auch.