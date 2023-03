Anwohner haben in Gelbensande bei Rostock am Donnerstagmittag einen so starken Knoblauchgeruch vernommen, dass sie den Notruf wählten. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus, weil zunächst unklar war, ob es sich um einen Gefahrenstoff handelt. Was die Messung nun ergeben hat und warum weiter gerätselt wird.