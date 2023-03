﻿Rostocker Bier-Geschäft in der KTV muss schließen

Michael Reese hat den Rostockern in Seminaren und Verkostungen Nachhilfe in Sachen Bierbildung gegeben.

Rostock. Rostocks Kiez ist bald um einen Laden ärmer: Die Bierbühne, die im Barnstorfer Weg rund 400 Sorten Craft Beer verkaufte und Tastings sowie Bierseminare anbot, macht dicht.

Die Schließung machte das Bierbühnen-Team am 21. März via Facebook publik. In einem Post schrieb es: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir am 25.03.23 schließen werden. Vielen Dank an euch alle, ihr habt uns eine unvergessliche Zeit in Rostock geschenkt. Wir haben immer Vollgas gegeben, um euch schnell mit den frischesten Neuheiten und der größtmöglichen Biervielfalt in der KTV zu versorgen. Dieser Weg geht nun zu Ende, denn am 01.04. wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Ein schwerer Schritt.“

Rostocker Team bittet um Unterstützung für kleine Brauereien

Das Fachgeschäft für Craftbeer hatte Micha Reese, Chef der Firma Craft Beer Rockstars, im September 2018 in der KTV eröffnet. Nun wird abverkauft, was noch in den Regalen steht. „Kommt diese Woche gern noch mal vorbei und sagt unserem loyalen Team ‚auf wiedersehen‘. Trinkt weiterhin gutes Bier kleiner Brauereien, damit die Vielfalt bestehen bleiben kann“, wirbt das Bierbühnen-Team online.

Wer nach Ladenschluss weiter Durst hat: Craft Beer Rockstars betreibt neben Rostock auch Bierbühnen in Lübeck und Hamburg.